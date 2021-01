Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Kochshow bekommt eine zweite Staffel

DE Showbiz - Selena Gomez (28) schwingt erneut den Kochlöffel. Nachdem ihre Kochshow 'Selena + Chef' bereits im vergangenen Sommer zum Hit wurde, legt die Sängerin ('Lose You To Love Me') jetzt nach.

Kelis schwingt den Kochlöffel

Wie immer holt sich der Star Hilfe von Profis. "Wir ihr bereits wisst, bin ich nicht gerade die beste Köchin". so Selena in einem ersten Teaser, den sie am Montag (11. Januar) auf Social Media hochlud. "Ich werde allerdings nicht aufhören, an mir zu arbeiten. Also stehe ich wieder in meiner Küche und lerne mithilfe der besten Köche." Für die neue Staffel hat sie sich unter anderem ihre Sanges-Kollegin Kelis (41, 'Trick Me') eingeladen, die eine Koch-Ausbildung absolvierte und sogar ein eigenes Pop-Up-Restaurant in London eröffnete.

Selena Gomez ist großzügig

Im Clip sehen wir unter anderem Flammen aus einem Wok in die Höhe schießen, welche anschließend den Rauchmelder aktivieren, doch was Selena Gomez zaubert, sieht immer lecker und gesund aus. Für jede Folge hat sich die Sängerin einen anderen Profi eingeladen. Doch es geht nicht nur um Leckereien, den Selena will auch helfen. Am Ende jeder Folge darf der Gast-Koch eine Hilfsorganisation bestimmen, die Menschen mit Essen versorgt. Diese darf sich auf eine Spende der Gastgeberin freuen. Selena Gomez kocht ab dem 21. Januar auf HBO Max.