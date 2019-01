Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Endlich zurück auf Instagram

Selena Gomez (26) hat harte Zeiten hinter sich.

Die Sängerin ('It ain't me') ist eigentlich sehr aktiv auf Social Media. Doch im letzten Jahr zog sich Selena Gomez von Instagram zurück, nachdem sie sich wegen Depressionen und Angstzuständen in Behandlung gegeben hatte. Am Montag [14. Januar] hatte das Warten für ihre Fans endlich ein Ende, denn die Amerikanerin meldete sich bei ihren 144 Millionen Followern mit verspäteten Neujahrsgrüßen. "Es ist eine ganze Weile her, dass ihr das letzte Mal von mir gehört habt", schrieb der Star unter einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er entspannt und erholt aussieht. "Ich wollte aber jedem ein frohes neues Jahr wünschen und euch für eure Liebe und eure Unterstützung bedanken. Das letzte Jahr war definitiv eines, das vom Nachdenken über mein Leben, von Herausforderungen und von persönlichem Wachstum bestimmt war."

Dabei vermied Selena Gomez es jedoch, direkt anzusprechen, weswegen sie sich so lange in einer Klinik hatte behandeln lassen. "Es sind immer die Herausforderungen, die es einem zeigen, wer man wirklich ist und was man alles überwinden kann. Glaubt mir, es ist nicht einfach, aber ich bin stolz auf den Menschen, in den ich mich entwickle und ich freue mich auf das Jahr, das vor mir liegt. Ich liebe euch alle." Frisch, positiv und erholt – Selena Gomez scheint bereit für 2019.

© Cover Media