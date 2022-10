Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Alles in Butter mit Hailey Bieber

DE Showbiz - Schauspielerin Selena Gomez (30) setzte bei einer Party ein Zeichen, dass sie sich gut mit der Frau ihres Ex-Freundes versteht. Besagter Ex-Freund ist Justin Bieber (28), der bekanntlich mit Hailey Bieber (25) verheiratet ist.

"Kein Drama"

Nun möchten finstere Gemüter zu gerne sehen, dass sich die beiden Frauen in den Haaren liegen, tun sie aber nicht. Das Supermodel betonte unlängst im Podcast 'Call Her Daddy', dass es kein "persönliches Drama" zwischen den beiden gebe und sie auch miteinander reden würden. Gesagt, getan. Am Samstag posierten beide zusammen bei einer After-Party nach der jährlichen Academy Museum Gala in Los Angeles. Die Fotos zeigten beide sehr freundschaftlich miteinander.

Selena Gomez und Hailey Bieber gehen respektvoll miteinander um

In dem Podcast hatte Hailey Bieber klargemacht, dass beide sich ausgesprochen hatten. Selena Gomez war von 2010 bis 2018 mit Justin Bieber zusammen. Es gab aber auch Pausen in der Beziehung und in einer dieser Pausen hatte er ein Techtelmechtel mit Hailey, das er 2018 wieder aufnahm und sie dann auch heiratete. Trotzdem gebe es kein böses Blut. "Es ist alles Respekt, es ist alles Liebe. Wenn jeder auf unserer Seite weiß, was passiert ist, und es uns gut geht und wir es mit Klarheit und Respekt hinter uns lassen können, dann ist das in Ordnung."

Aber einige Fans können diesen gelassenen Umgang nicht verstehen und wüten auf Social Media weiterhin gegen Biebers Liebste. Etwas, was wiederum Selena die Zornesfalten ins Gesicht treibt. "Einige der Dinge, die ich nicht einmal mitbekommen muss, sind einfach abscheulich und ekelhaft", regte sich Selena Gomez auf Instagram auf. "Es ist nicht fair und niemand sollte jemals auf die Art und Weise angesprochen werden, die ich gesehen habe."

Bild: Axelle Woussen/BauerGriffin/INST/Cover Images