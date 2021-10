Allgemein | STAR NEWS

Sebastian Fitzek: Lieber Jura-Studium als sezierte Hunde

DE Deutsche Promis - Bestsellerautor Sebastian Fitzek (49) studierte ein paar Monate Tiermedizin, aber dann lag ihm das Jura-Studium doch besser.

Keine Anwesenheitspflicht

Der Autor versicherte aber, dass es nicht das Blut war, dass ihm sein erstes Studium vergällt hat. Das wäre auch merkwürdig, denn in seinen Romanen fließt gemeinhin ziemlich viel von dem roten Lebenssaft. Nein, es war schlicht und einfach, wie ihm die Tiermedizin nahegebracht wurde - er konnte es sich nicht sofort selbst erschließen. Etwas, was dem Schriftsteller wichtig war. Zudem wurde ihm beim Sezieren eines Hundes wegen der Formalindämpfe schlecht. Und so schaute sich der Berliner um und entschied sich für Jura, das hatte auch einen entscheidenen Vorteil: "Da gab es fast keine Anwesenheitspflicht und ich habe mir vieles selbst beigebracht. Das war für mich genau das Richtige", freute sich der zukünftige 'Riverboat'-Talkmaster gegenüber 'dpa'.

Sebastian Fitzek hat gute Kontakte

Mittlerweile braucht der Erfolgsschreiber die Juristerei bekanntlich nicht mehr, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Seine Krimis verkaufen sich gut - auch international ist sein Name bekannt. Und für seine Recherche braucht er sich nicht einmal lange umzuschauen, denn die richtigen Menschen sind alle in seinem Telefonbuch: "Der Bruder meiner Lebensgefährtin ist im Saarland bei der Kriminalpolizei. Außerdem ist ein Freund von mir Rechtsmediziner, der somit auch viel mit der Polizei zu tun hat", freute sich der Bestsellerautor gegenüber 'HNA'. "Da kann ich also einfach mal zum Hörer greifen oder eine Mail schreiben und zum Beispiel fragen, wie man selbstbeigebrachte Verletzungen von Fremdeinwirkungen unterscheiden kann." So gefällt Sebastian Fitzek das Lernen.

