Sebastian Fitzek: Krimiautor ist zum dritten Mal Vater geworden

DE Deutsche Promis - In dieser an guten Nachrichten nicht gerade reichen Welt sind frohe Botschaften gern gesehen. Das dachte sich offenbar auch Sebastian Fitzek (49), als er am Donnerstag auf Instagram Neuigkeiten für seine knapp 130.000 Follower postete.

"Ein prächtiger Goldjunge"

Der Krimiautor ('Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See') hatte Familienzuwachs zu vermelden. "And the 'Oskar' goes to …", schrieb der Schriftsteller neben einem Foto, auf dem der Neuankömmling seine winzigen Füße in Kamera streckt. "Das Jahr 2021 braucht dringend ein paar gute Nachrichten. Daher wollen wir euch euch heute gerne (nachträglich) unser schönstes Weihnachtsgeschenk vorstellen: Oskar Fitzek!" Der Kleine sei "etwas größer, schwerer und rosiger als sein Vor-Namensvetter mit c - aber dennoch ein prächtiger Goldjunge."

Sebastian Fitzek muss sich erst einmal erholen

Das große Ereignis hatte der Star-Autor, der von Oktober bis Anfang Januar mit seinem neuen Thriller 'Der Heimweg' an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste stand, offenbar sehr mitgenommen, denn er fügte hinzu: "Mama Linda und Baby Oskar waren nach der Geburt schneller wieder auf dem Damm als Papa Sebastian. (Ich bin für solch langandauernde Spannung einfach nicht gemacht)."

Für Sebastian ist es das dritte Kind, das erste mit seiner Partnerin Linda, die er auf einer Bahnreise kennengelernt hatte. Zuvor hatte er die Trennung von seiner Frau Sandra bekannt gegeben. "Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so schnell, so heftig erwischt, aber ich kann es nicht leugnen: Ich habe mich verliebt!" schwärmte der Erfolgs-Autor damals gegenüber 'Bild'. Jetzt ist das Glück von Linda und Sebastian Fitzek perfekt.