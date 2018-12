Allgemein | STAR NEWS

Sebastian Fitzek: Das war seine Inspiration für ‘Passagier 23′

Woher bekommt Sebastian Fitzek (47) nur die Inspiration für seine spannenden Thriller?

'Das Kind', 'Das Joshua-Profil' oder 'Abgeschnitten' – die packenden Werke des bekannten Bestseller-Autors finden immer wieder ihren Weg auf die große Kinoleinwand oder in das Fernsehprogramm. Kein Wunder, die Geschichten aus der Feder von Fitzek ziehen die Leser und auch die Zuschauer in den Bann. Nun wurde 'Passagier 23' von Regisseur Alexander Dierbach (39) verfilmt, in dem unter anderem 'Tatort'-Schauspieler Oliver Mommsen (49) eine Hauptrolle übernommen hat.

Das Buch handelt von einer Kreuzfahrtreise, auf der Menschen spurlos verschwinden. Klingt nach einer weit hergeholten Story – oder doch nicht?

Fitzek erklärt gegenüber 'BILD' zu dem Buch: "Ein befreundeter Rechtsmediziner sagte mal, dass es der beste Ort für das perfekte Verbrechen sei. Diese Aussage und ein Artikel über Menschen, die auf Kreuzfahrtschiffen spurlos verschwinden, haben mich damals inspiriert."

Generell sei der Schriftsteller aber ein Fan von den großen Dampfern – trotz seiner Grusel-Geschichten. Er schwärmt, schon über zehn Kreuzfahrtreisen hinter sich zu haben: "Diese Schiffe faszinieren mich einfach. Auf den größeren Exemplaren gibt es so viele Passagiere wie Einwohner in einer Kleinstadt, aber es gelten andere Gesetze, weil eben bestenfalls der Zimmerservice kommt, wenn man die 110 wählt – und nicht die Polizei."

Die Verfilmung 'Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See' wurde zum vollen Erfolg. Sebastian Fitzek erklärt: "Ich glaube, dass den Fans des Buchs auch der Film gefallen wird. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist er für mich eine glatte 10."

© Cover Media