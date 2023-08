Allgemein | STAR NEWS

Schwere Vorwürfe gegen Lizzo: Drei ehemalige Tänzerinnen haben die Sängerin verklagt

DE Showbiz - Lizzo (35) ist von drei Frauen verklagt worden, die einst für sie als Tänzerinnen gearbeitet haben. Diese werfen der Sängerin ('Good As Hell') und ihrer Produktionsfirma unter anderem sexuelle Belästigung und Bodyshaming vor. Das Arbeitsklima soll vergiftet gewesen sein.

Schwere Vorwürfe

Die Klage wurde am Dienstag (1. August) in Los Angeles eingereicht, und als Beklagte sind Lizzo, ihre Produktionsfirma Big Grrrl Big Touring, Inc und die Chefin ihrer Tanztruppe, Shirlene Quigley, aufgeführt. Darin geben die Tänzerinnen Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez an, dass sie sexueller, religiöser und rassistischer Belästigung ausgesetzt waren. Außerdem lauten die Vorwürfe auf Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Übergriffe und Freiheitsberaubung. Die drei waren Lizzos Tanztruppe 2021 beigetreten. Eine der Klägerinnen soll von Lizzo direkt dazu gedrängt worden sein, eine nackte Person bei einer Show in einem Club in Amsterdam anzufassen, obwohl sie sich ausdrücklich geweigert hat.

Lizzo als Bodyshamerin?

Besonders überrascht in der Klage der Vorwurf des Weightshamings, denn Lizzo ist als Vertreterin von Body Positivity bekannt. Doch die Sängerin soll eine der Tänzerinnen wegen ihrer Gewichtszunahme beschimpft haben. Weiter wird der Grammy-Gewinnerin vorgeworfen, sie habe veranlasst, dass sich alle drei erneut um ihren Job bewerben mussten, nachdem sie der Meinung war, sie wären "hinter den Erwartungen zurückgeblieben."

Gegen Shirlene Quigley, die die Tanztruppe für Lizzo leitet, werden ebenfalls Vorwürfe laut. So soll sie versucht haben, anderen ihre religiösen Ansichten aufzuzwingen. Zudem hätte sie ständig mit unangemessener Offenheit sexualisierte Gesprächsthemen gewählt. Lizzo hat sich bislang noch nicht geäußert.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages