Schwer verletzt nach Reitunfall: Lena Meyer-Landrut fiel vom Pferd

DE Deutsche Promis - Lena Meyer-Landrut (32) meldete sich am Dienstag (8. August) auf Instagram zu Wort, um von ihrem folgenreichen Reitunfall zu berichten. “Vom Pferd gefallen und mir dabei n doppelten Kreuzbein Bruch geholt (klar ein Knochen reicht nicht.) Ich versuch mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam“, schrieb sie zu ihrem Röntgenbild, auf dem sie mit einem Herzchen den letzten Knochen eingekringelt hatte.

Genesungswünsche von prominenten Followern

Damit es ihr bald besser geht, schickten berühmte Kolleg*innen in den Kommentaren ihre Genesungswünsche: "Shit! Gute Besserung", schrieb Schauspieler Wayne Carpendale (46), während Moderatorin Marlene Lufen (52) postete: "Oh Lena, gute Besserung!!!" Komikerin Ilka Bessin (51) äußerte sich ähnlich, schrieb: "Oh Gott., gute Besserung!!!!" Leider gab es, wie so oft in den sozialen Medien, auch negative Kommentare à la “was reitest du auch? Wer’s nicht kann, sollte es lassen! KARMA REGELT“, aber von denen wird Lena sich hoffentlich nicht beirren lassen.

Lena Meyer-Landrut im Pool

Dabei hatte Lena am selben Tag noch ein traumhaftes Bild gepostet, welches sie in einem Pool vor einem Sonnenuntergang zeigt. „Wenn jetzt Sommer wär“, schrieb sie dazu. Der sexy Schnappschuss entstand demnach nicht in diesen regenreichen Tagen, sondern ist eher eine sehnsüchtige Erinnerung an bessere Zeiten. In die wird sich Lena sicher oft zurücksehnen mit ihrer schmerzhaften Verletzung, die hoffentlich gut heilen wird. Aber: Ein Unfall kann schnell passieren. “Passt schön auf euch auf soweit es geht“, mahnte Lena Meyer-Landrut darum ihre Follower.

