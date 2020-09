Allgemein | STAR NEWS

Schweigen auf Social Media: Felix van Deventer nennt den traurigen Grund

DE German Stars - 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' – damit kennt Felix van Deventer (26) sich aus. Denn nachdem sich viele Follower schon darüber wunderten, dass es auf seinem Instagram-Account so still geworden war, erklärte der Schauspieler jetzt, dass er mit Depressionen zu kämpfen hat.

Felix van Deventer wandte sich an seine Fans

Nachdem sechs Wochen lang keine neuen Posts auf seinem Account erschienen, wandte sich Felix jetzt mit einer Instagram-Story an seine Follower: "Hey Leute, war in den letzten Monaten extrem inaktiv. Da es mit persönlich nicht so gut ging. Hatte viel mit Depressionen zu kämpfen", sagt er darin ganz offen. Ein weiterer Grund sei, dass sich Social Media so "krass verändert" hätten – "um ehrlich zu sein, komm ich gar nicht mehr so wirklich hinterher". Darum hat der beliebte Schauspieler sich eine zeitlang zurückgezogen.

RTL hakt bei Felix van Deventer nach

Ob der Schauspieler immer noch unter Depressionen leidet, sagte er nicht. Aber auf Nachfrage von RTL erklärte er: "Mir geht’s gut. Jeder hat mal einen Durchhänger. Vielleicht war’s nur schon der Herbst-Blues. Macht euch keine Sorgen“, beruhigte der gebürtige Hamburger seine Fans. Hoffentlich liegt der Star damit richtig – und hoffentlich scheut er sich nicht, professionelle ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn er unter psychischen Problemen leidet. Dann folgen auf die schlechten Zeiten bestimmt auch bald wieder gute Zeiten.