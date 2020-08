Allgemein | STAR NEWS

Schwangerschaftsprobleme: Ania Niedeck erlitt sechs Fehlgeburten

Schauspielerin Ania Niedeck wünschte sich sehnlichst Kinder, aber ein Gendefekt erhöhte ihr Fehlgeburtsrisiko. Der Weg zum Familienglück war hart.

Schauspielerin Ania Niedeck (36) nahm allerhand auf sich, um endlich eine Familie zu haben. Bis sie endlich Mutter von zwei Töchtern war, hatte insgesamt sechs Fehlgeburten.

Leiden für den ersehnten Nachwuchs

Die 'Alles was zählt'-Darstellerin hat "alles erlebt, von Ausschabungen bis künstlichen Wehen", wie sie gegenüber 'Bunte' erklärte. Bei einer ihrer Schwangerschaften war der Embryo bereits gestorben, aber wegen der Dreharbeiten wollte Ania einen Krankenhausaufenthalt vermeiden. Sie entschied sich daher für einen medikamentös eingeleiteten Abgang zuhause. "Es war dann so, dass am Mittwoch der Embryo abgegangen war und ich am Freitag eh frei hatte. Ich bin dann zwei Tage mit dem toten Embryo rumgelaufen. Und erst am Freitag war ich beim Arzt, um überprüfen zu lassen, ob auch alles abgegangen ist", erinnerte sie sich im Gespräch mit 'Bild'. "Am Montag war ich dann wieder fit auf der Arbeit. Bei einer Ausschabung hätte ich auch noch eine dreimonatige Pause bei der Babyplanung einlegen müssen. Und das wollte ich nicht."

Ania Niedeck leidet an einem Gendefekt

Dass es für Ania so schwer war, schwanger zu bleiben, hatte einen genetischen Grund: Sie hat die Faktor-V-Leiden-Mutation. "Eine Studie sagt, dass man dadurch zu dickes Blut hat, und dann die kleinen Äderchen im Fötus nicht richtig durchblutet werden können. Dadurch sollen häufiger Fehlgeburten entstehen", erklärte sie im Gespräch mit 'Bunte'. Deshalb spritzte sie sich phasenweise den Blutverdünner Heparin.

Als sie schließlich ihre zwei Töchter hatte, war die Familienplanung und eine schwierige Phase in ihrem Leben für sie abgeschlossen.