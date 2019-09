Allgemein | STAR NEWS

‘Alles was zählt’-Star Ania Niedieck: Das zweite Baby ist da

DE German Stars - Tolle Nachrichten für alle Fans von 'Alles was zählt': Ania Niedieck (35) alias Isabelle Reichenbach hat ein Geschwisterchen für ihre kleine Tochter Charlotte (3) bekommen. Die hört auf den Namen Paula.

Mitten ins Herz

"Viel früher als geplant, viel größer als geschätzt ... aber genau ins Herz! Wir lernen uns jetzt kennen! Danke für eure Unterstützung in den letzten Monaten und eure super süßen Nachrichten! Ich bin voller Liebe", schreibt die Schauspielerin am Mittwoch auf Instagram neben einem Foto, das einen winzigen Babyfuß in der Hand seiner Mama zeigt.

Ania Niedieck wird zu AWZ zurückkehren

Was bedeutet das Anias Rolle bei 'Alle was zählt'? Schließlich ist der Star schon seit zehn Jahren bei der RTL-Erfolgssoap dabei. Eine Pause gibt es auf jeden Fall erst einmal. Doch ausscheiden wird die intrigante Figur Isabelle ganz bestimmt nicht, das versicherte ihre Darstellerin ihren Fans bereits letzten Monat in einem Interview mit 'Bunte'. "Ich werde auf jeden Fall wieder zu AWZ zurückkehren", so Ania Niedieck. Da kann man nur gratulieren!

