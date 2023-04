Allgemein | STAR NEWS

Schauspielerin Ania Niedieck: Ihr Mann hält ihr den Rücken frei

DE Deutsche Promis - Ania Niedieck (39) kann ihrem stressigen Berufs nachgehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, denn ihre Kinder sind auch so gut versorgt. Der 'Alles was zählt'-Star erzieht zusammen mit Gatten Chris die siebenjährige Charlotte und sowie die vierjährige Paula.

Verständnis ist das A und O

Und der Personalberater stand der Schauspielerin auch zur Seite, als es erst nicht danach aussah, dass es mit dem Kinderkriegen klappen würde. Sie wollte unbedingt zwei Kinder und setzte alles daran, aber im Gespräch mit RTL offenbarte sie, dass ihr Mann ihr mehr Akzeptanz beibrachte. "Chris hat mir zu verstehen gegeben, wenn es nicht klappt, wäre das auch ok." Aber es hat zum Glück geklappt und ihr Mann ging auch in sechsmonatige Elternzeit, damit seine Frau weiterhin arbeiten konnte. "Ich wollte das real live mitbekommen", begründete er den Schritt. "Wenn ich nach Hause gekommen bin, sah es immer so aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre und am Wochenende haben sie immer geschlafen."

Ania Niedieck kann sich auf Mann und Opa verlassen

Das richtige Leben bekam er genauso wie Anna Niedieck dann auch mit. "So sehr ich meine Tochter liebe, ab Monat Drei habe ich die Tage rückwärts gezählt und wollte wieder ins Büro gehen und nicht erzählen, wie viel Windeln und wieviel Brei ich am Tag gemacht habe", lachte der zweifache Vater. Aber es ist immer noch so, dass sich beide die Kinderbetreuung teilen und wenn es nicht geht, springt der Vater von Chris ein, der ein sehr engagierter Opa ist. Bei so viel Harmonie überrascht es nicht, dass es bei Ania Niedieck Liebe auf den ersten Blick war, als sie ihren Zukünftigen vor zehn Jahren in einer Bar kennenlernte.

Und dann ist auch klar, warum sie keine heißen Gefühle für ihren Serienpartner entwickeln kann. Als Isabelle Reichenbach ist sie bei 'AWZ' gerade in den Rettungssanitäter Yannick verliebt und die Fans hätten gern, dass sich auch abseits der Kamera etwas zwischen ihr und Yannick-Darsteller Dominik Flade abspielen würde. Aber da winkt der Soapstar ab. "Wenn ich ihn küsse, ist das wie als würde ich meinen Bruder küssen", erzählte Ania Niedieck kürzlich im 'AWZ'-Podcast.

Bild: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON