Allgemein | STAR NEWS

Schock-Nachricht von Daniel Aminati: Seine Frau Patrice ist schwer krank

DE Deutsche Promis - In das Leben von Daniel Aminati (50) kehrt keine Ruhe ein. Im August musste der Moderator ('taff') und Schauspieler den Tod seiner Schwester verkraften, die mit nur 46 Jahren gestorben war. Kurz darauf ein Lichtblick: Der TV-Star und seine Frau Patrice wurden zum ersten Mal Eltern, freuten sich über die kleine Charly Malika.

"Uns traf die nächste Nachricht unerwartet und hart",

Doch jetzt erneut ein herber Schicksalsschlag für das Paar. Am Sonntag (2. April) meldete Daniel sich mit Schocknachrichten bei seinen 169.000 Followern auf Instagram. "Nach dem so intensiven letzten Jahr, das voller Höhen und Tiefen war, traf uns nun die nächste Nachricht unerwartet und hart", begann er sein Posting. Seine Frau ist schwer krank, berichtete er: "Eine Routineuntersuchung meiner Frau @patrice.eva ergab die Diagnose: Bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat." Er fuhr fort: "Die OP am Hals ist inzwischen gut verlaufen. Der Tumor und einige Lymphknoten wurden entfernt. Leider muss Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie über sich ergehen lassen. Sie ist unglaublich tapfer und begegnet diesem Schicksalsschlag mit einer bewundernswerten Zuversicht."

Daniel Aminati ist zuversichtlich

Daniel Aminati weiß: "Die nächsten Monate werden herausfordernd, aber bei aller Ungewissheit, wissen wir: Wir haben uns - und das erfüllt uns mit Dankbarkeit." Er dankte zudem dem ärztlichen Team im städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt. Gleichzeitig meldete sich auch Patrice auf Instagram, die ein Foto aus dem Krankenhaus teilte und voller Zuversicht scheint. Dennoch: "Traurig macht mich jetzt der Gedanke, dass mein größter Wunsch - schnell nach der Geburt unserer Tochter wieder ein Kind zu bekommen - erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss." Sie sei jedoch glücklich, ihren Mann, ihre Familie und ihre kleine Tochter an ihrer Seite zu haben.

Prominente Kolleg*innen nahmen derweil lebhaft Anteil. "Ganz, ganz viel Kraft, Liebe und Zuversicht, vor allem gute medizinische Versorgung", schrieb Rebecca Immanuel, während Papis Loveday versicherte, er würde für Patrice beten. Daniel Aminati weiß also, dass er und seine Frau nicht allein sind.

Bild: picture alliance / | -

Weitere Artikel