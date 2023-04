Allgemein | STAR NEWS

Daniel Aminatis Frau Patrice: “Es ist noch nicht vorbei”

DE Deutsche Promis - Vor wenigen Wochen schockte Daniel Aminati (49) seine Fans mit einem Posting auf Instagram: Patrice (29), die Frau des Moderators, ist an Hautkrebs erkrankt. "Eine Routineuntersuchung meiner Frau @patrice.eva ergab die Diagnose: Bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat”, schrieb der TV-Star auf Instagram.

"Ich habe Glück gehabt"

Er fügte hinzu: "Die nächsten Monate werden herausfordernd, aber bei aller Ungewissheit, wissen wir: Wir haben uns - und das erfüllt uns mit Dankbarkeit." Mittlerweile ist die Behandlung weiter fortgeschritten, wie Patrice jetzt berichtet. “Das Positive vorab: Der erste Schritt ist getan. Ich war im Krankenhaus und habe die Ergebnisse der ausführlichen Untersuchungen – MRT, PET CT erfahren. Bei der Operation wurde alles erwischt – der Tumor und auch die ebenfalls befallenen Lymphknoten”, erzählte sie gegenüber ‘Bild’ und zeigt sich zuversichtlich: "Ich habe Glück gehabt."

Patrice und Daniel Aminati gegen einen unsichtbaren Feind

Dennoch wissen Patrice und Daniel Aminati, dass sie erst am Anfang ihres Kampfes stehen. "Es ist noch nicht vorbei", gab sie weiter zu bedenken. "Ohne die sofort notwendige anschließende Immuntherapie geht es nicht." Dass das alles nicht spurlos an ihr vorübergeht, weiß Patrice auch: "Mein Leben wird sich verändern. In mir steckt ein unsichtbarer Feind, den ich nicht sehe, nicht spüre und der dennoch da ist. Ich soll kämpfen – aber mein Gegner ist nicht sichtbar." Der Ärzte-Marathon hat gerade erst begonnen: "Es folgen jetzt zahlreiche vorbereitende Untersuchungen für die Immuntherapie, die 12 Monate dauern wird."

Die Influencerin macht sich nichts vor, die Medikamente haben heftige Nebenwirkungen. So muss das Paar auch seinen Wunsch nach einem weiteren Kind erstmal verschieben. Mut machen Patrice andere, die ebenfalls tapfer gegen die Krankheit kämpfen. "Dieses WIR, dass ich gerade erlebe, das macht mir Gänsehaut", sagte Patrice, die mit Daniel Aminati an ihrer Seite voller Zuversicht ist.

