Daniel Aminati: Ehefrau Patrice spricht offen über ihre Hautkrebs-Therapie

DE Deutsche Promis - 2022 gab es für Moderator Daniel Aminati (49) und seine Frau Patrice (29) Grund zur Freude, denn im August wurde ihre Tochter geboren. Doch im März 2023 kam dann der Schock – bei Patrice wurde Hautkrebs festgestellt, danach begann gleich ihre Therapie.

Offene Worte auf Instagram

"Leben ist manchmal wie tanzen … zwei Schritte nach vorn, einer zurück … aber auch ein Schritt zur Seite oder nach vorn und zwei oder drei zurück … und so schaukele ich mich gerade durchs Leben …", schrieb Patrice am Dienstag (18. Juli). "Ich nehme Tabletten, dankbar, dass es diese Therapie für mich gibt … dann wirken die Tabletten und sie werfen mich zurück. Ich bin dann eine brüchige Mauer, eine Mauer, bei der jedes Steinchen, jeder Regentropfen, das was sonst mit Leichtigkeit an ihr abperlt, sie ins Wanken bringt." Aber sie lässt sich nicht unterkriegen: "60 Tage Therapie habe ich geschafft …", schreibt sie und bittet alle, die es lesen: "Passt auf Euch auf."

Wie schlecht es ihr manchmal geht, schrieb sie Ende Juni: "Der Montag dieser Woche fing schrecklich an … die Nebenwirkungen der Therapie haben mich schier erdrückt - sie kosten mich alle Kraft - körperlich und psychisch", berichtete sie. "Dazu kommt: Jede Mama und jeder Papa weiß, wie die Zeit mit einem Baby ist - schön und fordernd zugleich. Da ist für eine Krankheit - und für mich - wenig Raum."

Daniel Aminati ist für Patrice da

Darum war Patrice umso dankbarer, dass Ehemann Daniel Aminati ihr eine kleine Auszeit organisierte, damit sie ein paar Tage allein sein und neue Kraft schöpfen konnte. Der ProSieben-Moderator ('taff'), der früher Mitglied der Band Bed & Breakfast war, äußerte sich im April zur Erkrankung seiner Frau: "Oft sind es leider Schicksalsschläge, die uns innehalten lassen und die Sicht auf die Dinge schärfen, die wirklich wertvoll und wichtig sind", schrieb er damals auf Instagram. "Viele haben es inzwischen mitbekommen, dass meine Frau an Krebs erkrankt ist. Jetzt gilt es alle Kräfte zu mobilisieren um für @patrice.eva und meine Tochter da zu sein." Eigentlich hatte er im Mai eine Lesereise antreten sollen, um sein Buch zu promoten, das ausgerechnet den Titel ‘Am Abgrund wachsen dir Flügel’ trägt. Doch Daniel Aminati sagte ab, um für seine Patrice und die gemeinsame Tochter da sein zu können.

