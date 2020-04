Allgemein | STAR NEWS

Schnauze voll von Hollywood: Darum ging Chris Hemsworth nach Australien zurück

DE Showbiz - Nachdem Filmstar Chris Hemsworth (36) einige Jahre in Los Angeles lebte, zog der gebürtige Australier wieder mit seiner Frau Elsa Pataky, Tochter India (7) und den Zwillingen Sasha und Tristan (6) in seine Heimat zurück. Jetzt wohnt die fünfköpfige Familie in Byron Bay .

Los Angeles wurde ihm zuviel

Im Interview mit der australischen Zeitung 'The Sunday Telegraph' sprach Chris nun über die Gründe für seine Rückkehr in die Heimat. Seine zahlreichen Projekte sowie der ständige Kontakt zur Filmbranche führten dazu, dass der Schauspieler die Verbindung zur Realität verloren hatte. "Wenn man von der Arbeit erdrückt wird und sich jedes Gespräch, welches man führt, und jedes Plakat, das man sieht, um einen Film dreht oder irgendwas mit der Branche zu tun hat, dann verliert man die Perspektive", erklärt er. (In Byron Bay) gibt es keine einzige Kontaktperson oder enge Freunde von mir, die in der Branche arbeiten und das ist wirklich erfrischend. Das ist toll für meine Kinder und meine Frau."

Chris Hemsworth legt eine Auszeit ein

Zwar schätzt der Schauspieler den Erfolg, den er in den USA genossen hat, dennoch ist seine Familie für ihn seine höchste Priorität und seine größte Errungenschaft. "Ich möchte einfach eine Zeitlang eine Pause machen. Ich muss ein wenig zu Hause sein. Es einfach genießen. Die Zeit geht so schnell vorbei", fügte er hinzu.

Seit dem Coronavirus-Lockdown bietet Chris Hemsworth über seine Fitness- und Wellness-App Centr - die seit der Gesundheitskrise für alle gratis ist - Mediationshilfen an, um Kindern in Stress- und Angstsituationen zu helfen.