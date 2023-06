Allgemein | STAR NEWS

Promi-Fan: Chris Hemsworth offenbart, dass er auf Ed Sheeran steht

DE Showbiz - Chris Hemsworth (39) verehrt Popstar Ed Sheeran (32, ‘Bad Habits’) und stand am Montag (12. Juni) sogar zusammen mit ihm auf dem roten Teppich, als sein Film ‘Extraction 2’ in New York Premiere feierte. Und weil der Australier auch gerade in der Gegend war, hatte er am Wochenende noch Eds Konzert in New Jersey besucht – das dritte in diesem Jahr, das Chris sich angeschaut hat.

Seine Kids brachten Chris Hemsworth auf den Geschmack

Seinen Konzertabstecher kommentierte der ‘Thor’-Star gegenüber Entertainment Tonight: “Ich wollte eigentlich meinen Kindern die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, dass sie mich mitgeschleift hatten, aber sie sind nicht einmal da“, sagte er mit einem Lachen. “Ich bin ein Fan. Ich habe ihn zweimal zuhause gesehen, weil er in Australien auftrat, und dann sind wir gestern nach New York geflogen. Ich würde gerne sagen, das war für diese Premiere, aber es war für Ed Sheeran.“ Als Chris Eindrücke vom Konzertabend am Montag auf Instagram teilte, sah man, dass er nicht alllein dort war – Hollywood-Kollege Matt Damon und Starkoch Gordon Ramsey waren auch mit von der Partie, als Chris seinen Lieblingssänger hinter der Bühne für ein Foto traf.

Ed Sheerans Stalker

“Habe Ed Sheeran zum dritten Mal in diesem Jahr gesehen“, schrieb Chris zu seinem Video. “Einige sagen, ich sei ein Superfan, andere nennen mich fast einen Stalker… Meistens ist es Ed, der das sagt, aber hey, ich bin nur ein Freund, der helfen will… Gratuliere, dass du wieder Stadionrekorde gebrochen hast, Kumpel.” Für so viel Unterstützung revanchierte sich Ed Sheeran gern und kam zur Filmpremiere in New York. Chris Hemsworth‘ neuer Film ‘Extraction 2’ ist ab 16. Juni auf Netflix zu sehen.

