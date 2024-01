Allgemein | STAR NEWS

Gute Vorsätze mit Chris Hemsworth: Besser atmen im neuen Jahr

DE Showbiz - Chris Hemsworth (40) hat sich bei seinen Fans gemeldet und ihnen von seinen Vorsätzen für das neue Jahr berichtet. Der Schauspieler ('Thor') hat sich dabei allerdings auf ein Thema konzentriert und das dürfte niemanden überraschen, denn der Star besitzt ein Fitness-Unternehmen.

Kein nachhaltiger Weg

"Frohes neues Jahr an alle", begann der Australier sein Video auf Instagram. "Während ich hier sitze und das Jahr 2024 mit meiner Familie und meinen Freunden beginne, habe ich über die 'Neues Jahr, neues Ich'-Mentalität nachgedacht, die in den sozialen Medien die Runde macht, und ich habe ein paar Gedanken dazu". Es geht ihm dabei nicht nur um sich, sondern er hat dabei alle im Visier. "Wir als Gesellschaft müssen anfangen, an unseren Zielen in Sachen Entwicklung zu arbeiten und niemals in absoluten Zahlen. Einen Schalter für sich selbst umzulegen, wenn sich der Kalender ändert, wird niemals ein nachhaltiger Weg sein, um seine Ziele zu erreichen. Das ist nur ein schneller Weg, sich entmutigen zu lassen."

Chris Hemsworth will sich nachhaltig verändern

Es scheint, dass Chris Hemsworth kein Freund von radikalen Neujahrsvorsätzen ist. Er bevorzugt den sanften Weg. "Die einzige Möglichkeit, konsequent voranzukommen, besteht darin, einfache Änderungen am Lebensstil vorzunehmen, bis sie zur neuen Gewohnheit, zur neuen Routine werden." Das ist jetzt keine Neuigkeit, aber der Marvel-Star nutzt seine Vorbildfunktion, um andere zu motivieren. Er selbst musste 2022 eine Schreckens-Diagnose verarbeiten: Seine genetische Vorbelastung macht bei ihm eine besonders große Gefahr aus, an Alzheimer zu erkranken. Das war ein großer Schock, und der dreifache Vater nahm sich eine Auszeit, um sich auf seine Gesundheit zu konzertieren. Das hält weiterhin an, und der Sportfan enthüllte die angestrebten Veränderungen im neuen Jahr. "Ich werde mehr Atemarbeit in mein Training einbauen, mehr Meditationen, bessere Schlafpraktiken und schließlich mehr funktionelle Bewegungen in meine Übungen." Besser atmen, besser schlafen, das klingt doch nach einem guten Vorsatz – nicht nur für Chris Hemsworth.

Bild: M10s/TheNews2/Cover Images