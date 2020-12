Allgemein | STAR NEWS

Schluss mit Lachen: Kerstin Ott sagt Falschmeldungen den Kampf an

DE Deutsche Promis - Lange Zeit hat Kerstin Ott (38) gute Miene gemacht, wenn es um den Umgang mit den Medien ging. Doch nachdem immer wieder falsche Informationen über sie und ihre Frau Karoline kursierten, will die norddeutsche Sängerin ('Die immer lacht') solchen erfundenen Meldungen den Kampf ansagen.

Kerstin Ott ärgert sich über Lügen-Mobbing

Auf Instagram macht sie am Montag (28. Dezember) ihrem Ärger Luft und fragt sich, wie weit ihre Toleranzgrenze eigentlich gehen soll: "Warum muss ich mir das gefallen lassen? Weil ich Musik für viele Menschen mache? Weil ich in der Öffentlichkeit stehe? Weil es dazu gehört, wenn man bekannt ist? Weil ich es ertragen muss, beleidigt und beschuldigt zu werden – schließlich gehört das ja auch zum Ruhm, ist halt die Kehrseite? Weil ich nur als Objekt betrachtet werde, damit die allgemeine Sensationsgier gestillt werden kann? ICH HABE ES SATT!" schimpft Kerstin in ihrem emotionalen Post. Die erfundenen Meldungen, die sie und ihre Frau außerdem belasten, bezeichnet sie als Mobbing: "Ich habe es satt, angegriffen zu werden. Ich habe es satt, dass meine Familie angegriffen wird. Alle schreien laut auf, wenn es um Mobbing geht. Was ist denn das hier? Aber das geht klar, weil sich damit so schön die Zeit vertreiben lässt oder es irgendeine besch***ene Auflage erhöht? Das hinter einer bekannten Person auch ein Mensch steckt, der damit zu kämpfen hat ist egal? NEIN!" Aus diesen Zeilen spricht der Leidensdruck, den die erfundenen Schlagzeilen bei Kerstin und ihrer Familie erzeugen. Davon hat sie jetzt endgültig genug.

Kampfansage von Kerstin Ott

"Ich mache da nicht länger mit. Und so wahr ich hier sitze, jede Zeitung und jedem gelogenen Artikel werde ich den Kampf ansagen. Viel zu lange habe ich immer gedacht: ach, lass die schreiben... ist ja nur... das gehört leider dazu...", erklärt Kerstin weiter in ihrer Instagram-Wutrede. Immer wieder würde man sie um Interviews und offene Worte bitten, und dann im Einzelfall etwas dazu erfinden. Sie habe kein Problem damit, wenn man ihre Musik kritisiere oder sich über ihren Tanzstil auslasse, aber: "Aber hört verdammt nochmal damit auf, Lügen über meine Familie zu verbreiten." Hoffentlich erreichen die klaren Worte von Kerstin Ott, für die sie viel Zustimmung und Unterstützung von ihren Followern erhielt, die richtigen Ohren.