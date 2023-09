Allgemein | STAR NEWS

Kerstin Ott: Das hätte sie am liebsten anders gemacht

DE Deutsche Promis - Kerstin Ott (41) bereut einiges in ihrem Leben. Da geht es der Sängerin ('Die, die immer lacht') wie vielen anderen Menschen. Und mit einigen von ihnen teilt sie auch den Ärger, dass sie Zigaretten mal irgendwann einmal cool fand.

“Eine “Sch***-Angewohnheit”

Auf die Frage von 'Schlager.de', was sie im Hinblick auf ihre Vergangenheit gern ändern würde, kam es wie aus der Pistole geschossen: "Ich hätte nicht mit dem Rauchen angefangen", seufzte der Star. "Es ist einfach eine Sch***-Angewohnheit." Sie qualmt immer noch und so eine Nikotinsucht lässt sich nicht so einfach abschütteln. "Aber irgendwann", hofft die Musikerin, dass sie es schafft, den Glimmstängel aus der Hand zu legen.

Kerstin Ott möchte mit Tracy Chapman singen

Ein anderer Traum, der aber auch schwer zu erreichen ist, wäre ein Duett mit ihrer Lieblingssängerin Tracy Chapman (59), die mit ihrem Song 'Fast Car' ihr Herz erobert hat. Dabei war sich Kerstin Ott am Anfang gar nicht sicher, wer da singt. "Bis ich 13 oder 14 war, dachte ich immer, dass da ein Mann singt." Die Amerikanerin hat sich ein wenig aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, so dass ein mögliches Duett in weite Ferne rückt. Schade ist es schon. "Ich mag an ihr, dass sie politische Themen annimmt", erklärte die Deutsche, warum sie ihr Idol so verehrt. Vor politischen Themen scheute sie sich in ihren Texten ja auch nicht und in Interviews sagt sie oft deutlich, was sich in Deutschland ihrer Meinung nach verändern müsste. "Ich würde das gesamte Kranken- und Pflegesystem ändern. Ich würde Krankenhäuser verstaatlichen", erklärte Kerstin Ott neulich gegenüber 'schwaebische.de'. "Es kann nicht sein, dass die Menschen 30, 40 oder 50 Kilometer fahren müssen, um ein Krankenhaus aufzusuchen. Gesundheit ist das höchste Gut! Deshalb sollten Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft nicht länger verkauft oder geschlossen werden."

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images