Auszeit beendet: Kerstin Ott meldet sich voller Tatendrang zurück

DE Deutsche Promis - Kerstin Ott (41) zeigte mit einem glanzvollen Auftritt auf dem roten Teppich, bei dem Ehefrau Karolina (40) an ihrer Seite war, dass sie wieder da ist – voller Energie und kreativer Ideen meldet sich der Schlagerstar ('Die immer lacht') aus der Auszeit zurück.

Kreativer Winterschlaf

Im November 2022 hatte Kerstin gegenüber ‘Bild’ angekündigt: "Ich will die Familie genießen, ein bisschen entspannen und herunterfahren." Die Auszeit hat ihr offensichtlich gutgetan: "Uns geht es super!", erklärte sie strahlend gegenüber ‘bunte.de’. Das glückliche Paar hatte sich die Premiere des Musicals ‘Romeo und Julia – Liebe ist alles’ für ihre Rückkehr ins Rampenlicht ausgesucht. “Wir hatten gerade eine Auszeit und freuen uns jetzt, mal wieder im Getümmel mit den Menschen zu sein, und auch auf das Musical freuen wir uns tierisch“, erklärte Kerstin.

Kerstin Ott gibt auf sich acht

Damit macht sie es offenbar genau richtig, denn ihre Karriere verlangt ihr einiges ab: "Es ist schon manchmal so, dass ich sage: ‘Das war ein bisschen zu doll die letzten zwei Wochen, da müssen wir auch die Pausen mal wieder in den Vordergrund stellen'", gestand sie im 'Aber bitte mit Schlager’-Podcast. Das sei anfangs nicht immer gelungen, denn es gab Phasen, "wo ich dachte, es ist alles zu viel. Und da lernt man sehr schnell draus, dass man das nicht noch mal macht." Und da die bodenständige Musikerin so gut mit ihren Kräften haushaltet, können ihre Fans sich sicher noch auf viele tolle Songs und Konzerte von ihr freuen. Auch mit ihrer nächsten Tour will Kerstin Ott nichts überstürzen, ihre Best Ott Tour startet am 16. November 2023.

