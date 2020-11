Allgemein | STAR NEWS

Schenken statt vererben: George Clooney möchte Freunden eine Million spendieren

DE Showbiz - Für George Clooney (59) sind Familie und Freunde das Allerwichtigste im Leben. Darum möchte er seine engsten Freunde schon zu Lebzeiten glücklich machen und will jedem von ihnen eine Million Dollar (rund 840.000 Euro) schenken.

George Clooney ist der Mann des Jahres

Gerade wurde der Hollywoodstar von der britischen Zeitschrift 'GQ' als 'Man of the Year' ausgezeichnet. Bei dieser Gelegenheit erklärte George, warum es ihm wichtig ist, seinen Reichtum mit seinen Freunden zu teilen: "Ohne sie hätte ich das alles nicht", erklärte er demütig. Darum habe er eines Tages darüber nachgedacht, dass er seine Freunde zwar in seinem Testament berücksichtigt hat, aber dass es ja auch anders gehe. "Wir stehen uns alle nahe, und ich dachte, wenn mich ein Bus überfährt, stehen sie ja im Testament. Aber warum zum Teufel warte ich darauf, vom Bus überfahren zu werden?"

Vom überzeugten Junggesellen zum Familienvater

Diese Nachdenklichkeit hat sicher auch damit zu tun, dass der einstige Dauer-Junggeselle, für den Heirat und Kinder nicht infrage kamen, seit 2014 mit Amal glücklich verheiratet ist und Vater von Zwillingen wurde. "36 Jahre lang war ich der Typ, der bei schreienden Kindern sagte 'Seid ihr bekloppt?'. Und nun bin ich der Typ mit dem Kind", scherzte er. "Ich sagte 'Ich werde nie heiraten. Ich werde nie Kinder haben. Ich werde arbeiten, ich habe tolle Freunde, ein volles Leben, mir geht‘s super'."

Ehefrau Amal und die dreijährigen Zwillinge Ella und Alexander haben sein Leben also komplett auf den Kopf gestellt. "Ich war vorher nie in der Lage, dass mir das Leben von jemand anderem unendlich viel wichtiger war als mein eigenes. Dann tauchen zwei Lebewesen auf, die klein sind und gefüttert werden müssen." Da kann man schon mal über die eigene Sterblichkeit nachdenken, so wie George Clooney es offenbar tat.