Allgemein | STAR NEWS

George und Amal Clooney: So vollgepackt war Ostern

Erst seit 2005 weiß George Clooney (57) von seinen irischen Wurzeln. Ein Ahnenforscher hatte den Schauspieler auf seine Familie auf der grünen Insel aufmerksam gemacht. Grund genug für die Eltern des Superstars, die Verwandtschaft zusammenzutrommeln.

Promi-Invasion in Irland

Eigentlich lebt George Clooney heutzutage mit seiner Frau, der Menschenrechtsanwältin Amal (41), im beschaulichen Berkshire, nicht weit von London. Doch zu Ostern zog es die beiden wie so viele andere auch zum lauschigen Beisammensein mit der Familie: Erstmals kam der Clooney-Clan in Irland zusammen. Organisiert wurde das Treffen im exklusiven Luxushotel Ballyfin Demesne von Georges Vater Nick (85) und seiner Mutter Nina (80). Natürlich sorgte das Erscheinen von internationalen Stars in der abgeschiedenen Grafschaft Laois im Herzen der grünen Insel für Aufsehen.

George Clooney ist ein Gentleman

Der örtliche Tourismusbeauftragte Andy Ring, der ebenfalls zur Familie gehört, wurde sogar von der 'Irish Sun' befragt und hatte nur Gutes über seinen berühmten Verwandten zu berichten: "Das erste, was er sagte, als er im Ballyfin House ankam war 'Den irischen Clooneys geht es offensichtlich gut'. Er ist ein absoluter Gentleman." Er fügte hinzu: "Die Familie spricht schon so lange über dieses Treffen und ich weiß, dass einige der irischen Cousins richtig aufgeregt sind."

In der Tat: Schon 2012 hatten die Menschen vor Ort einen Song über eine Zusammenkunft verfasst. George Clooney selbst soll sich sehr beeindruckt gezeigt haben, wie sehr sie sich bemühten, ihre Stadt zu bewerben.

Abendessen mit Bono

Das Familientreffen war übrigens nicht der einzige Termin im Kalender der Clooneys. Der Hollywoodstar fand auch noch Zeit, sich mit gleichgesinnten Aktivisten zu treffen. So stand am Samstagabend ein Abendessen mit U2-Frontmann und Teilzeitpolitiker Bono (58) auf dem Programm, am Vortag hatte der Schauspieler mit dem britischen Staatsoberhaupt Leo Varadkar (40) gespeist. Ostern kann eben hektisch werden — da sind George und Amal Clooney keine Ausnahme.

© Cover Media