Allgemein | STAR NEWS

Amal und George Clooney: So schlau sind ihre Kids bereits

Es ist noch keine zwei Jahre her, dass Amal Clooney (41) und ihr Mann George (58) gleich doppeltes Glück begrüßen durften: Sie wurden Eltern der Zwillinge Alexander und Ella. Jetzt entpuppen sich die beiden bereits in jungen Jahren als kleine Genies, die ihre Eltern gern an der Nase herumführen.

Dreck am Schuh

Dabei kommt die Begeisterung für kleine Scherze nicht von ungefähr: Papa George erlaubt sich ebenfalls gern Streiche. Das scheinen sich seine Kids abgeschaut zu haben, wie der Schauspieler in der US-Frühstücksshow 'Today' verriet: "Sie sind nicht schrecklich — sie sind gute Kinder, sie sind glücklich, sie lachen viel. Und sie spielen uns bereits Streiche: Die beiden schmieren sich Erdnussbutter auf die Schuhe und tun so, als sei es Kot, das finden sie lustig." Den Trick hatten sie sich übrigens direkt von George Clooney selbst abgeschaut. Der hatte sich nämlich im letzten Jahr einen derben Scherz mit ihrer Haushälterin erlaubt, wie er einst in 'Good Morning Britain' gestand.

Amal und George Clooney — Supereltern für Superkids

Dabei hatte er eine frische Windel mit Nutella gefüllt und sie später aus dem Mülleimer genommen und den Inhalt vor den Augen der Haushälterin probiert. "Sie ist schreiend aus dem Zimmer gelaufen", erinnerte sich der zu Streichen aufgelegte Hollywoodstar. Doch nicht nur der Sinn für Humor ist bei den Kleinen gut entwickelt, sie sind auch schlau und sprachbegabt. "Sie können ihr gesamtes ABC auf Englisch und auf Italienisch. Ich kann es nicht einmal auf Englisch", schwärmt George Clooney von seinen Kids. Der Star bewundert zudem seine Frau Amal und ihre Fähigkeiten, ihren Beruf als internationale Menschenrechtsanwältin mit ihrem Leben als Mutter und Ehefrau in Einklang zu bringen: "Ich habe das Gefühl, den Jackpot gewonnen zu haben." George und Amal Clooney und ihre Kids sind eben keine Durchschnittsfamilie.

© Cover Media