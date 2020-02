Allgemein | STAR NEWS

Schauspieler Robert Pattinson: Nicht ohne meine Gesichtsmaske

DE Showbiz - Robert Pattinson (33) hat es jetzt schwarz auf weiß: Der Schauspieler ('Der Leuchtturm') ist offiziell der schönste Mann der Welt, wie ein Schönheitschirurg anhand einer Analyse seiner Gesichtsform kürzlich ermittelte. Der Star scheut sich auch nicht, teure Pflegeprodukte anzuwenden.

Das schöne Gesicht von Dior

"Gesichtsmasken — je edler, desto besser", verriet der Brite das Geheimnis seiner Schönheit in einem Interview mit 'Vanity Fair'. "Früher habe ich mich ein wenig geschämt, sie anzulegen, aber jetzt bin ich mit Leid und Seele dabei. Sobald ich in ein Flugzeug steige, lege ich sie an und eine Augenmaske kommt darüber. Das bedeutet auch, dass sich niemand mit dir unterhält, und es sieht wie bei 'American Psycho' aus." Robert Pattinson hat keinerlei Berührungsängste mit teuren Beautyprodukten — schließlich macht er bereits seit 2013 Werbung für Dior. Das kommt ihm bei seiner Begeisterung für die Masken zugute.

Robert Pattinson relaxt mit Düften

"Das ist einer der besten Aspekte an meiner Zusammenarbeit mit Dior. Sie schicken mir einfach so viele, wie ich will!" lachte Robert Pattinson. Obwohl er das Gesicht von Dior Homme ist, trägt der Star allerdings kaum Düfte. Daher ist es etwa ganz Besonderes, wenn er sich einsprüht. "Wenn man einen Duft anlegt, dann entspannt man. Man stürzt nicht gleich aus der Tür, sondern bereitet sich darauf vor, eine gute Zeit zu haben. Man bereitet sich aufs Relaxen vor." Eine Beauty-Routine, auf die Menschen weltweit schwören, ist derweil gar nichts für ihn.

"Ich mag die Vorstellung, in ein Bad zu steigen. Doch sobald ich drin liege, fühle ich mich eingeengt" gestand Robert Pattinson und fügte hinzu: "Ich fühle mich dann immer so, als stünde ich kurz vor einer Panikattacke."