Robert Pattinson: Angst vor Outdoor-Training für ‘Batman’

DE Showbiz - Die Dreharbeiten hatten schon begonnen und Schauspieler Robert Pattinson (34) hatte sich mit einer Personal Trainerin für die Toprolle des Bruce Wayne/Batman in Bestform gebracht. Doch mittendrin schlug Covid-19 zu und legte das Projekt bis auf Weiteres auf Eis. Roberts einzige Aufgabe wäre es jetzt also, sich fit zu halten – aber er hat Angst, im Park joggen zu gehen.

Robert Pattinson: Keine Lust auf Workout

Der 'Twilight'-Star bekam von seiner Trainerin einen Bosuball, Hanteln und Hausaufgaben, die der Schauspieler jedoch schwänzt. Die Bitten des Studios, während der Pandemie alleine weiterzutrainieren, ignoriert er.

"Ich finde, wenn man die ganze Zeit trainiert, setzt man die falschen Zeichen", sagte der Frauenschwarm im Gespräch mit 'GQ'. "Man schafft einen Präzedenzfall. Niemand hat das in den 70ern gemacht. Sogar James Dean, der hatte nicht gerade ein Sixpack… Also mache ich fast überhaupt nichts."

Das Muskelmann-Image scheint einfach nicht so sein Ding zu sein, wie seine Erinnerungen an den Twilight-Dreh zu bestätigen scheinen: "Das eine Mal, als sie mich aufforderten, mein Hemd auszuziehen, baten sie mich, glaube ich, es schnell wieder anzuziehen."

Zoë Kravitz bleibt für Catwoman fit

Sein Co-Star Zoë Kravitz (31, 'Big Little Lies') bringt da schon eine ganz andere Arbeitsmoral mit. Die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz spielt Selina Kyle/Catwoman und trainiert auch während des Lockdowns fünf Tage pro Woche, damit sie in Topform ist, wenn es mit dem Filmdreh weitergeht.

Pattinson, der eigentlich in L.A. lebt, hat sich in London in einer von den Produzenten gemieteten Wohnung in Corona-Isolation begeben und lässt sich von der Filmfirma mit Mahlzeiten versorgen. In seiner reichlichen Freizeit mal joggen zu gehen, fällt dem Star aber eher schwer: "Ich bin heute durch den Park gelaufen", sagte er im Interview. "Ich hatte eine furchtbare Angst, verhaftet zu werden. Es ist hier erlaubt zu laufen. Aber die Angst, die ich spüre, ist ziemlich extrem."

Robert Pattinson als Superheld? Wenn das mal gutgeht!