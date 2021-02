Allgemein | STAR NEWS

Sarah Lombardi: Was die Sängerin heute bereut

DE Deutsche Promis - Viel hat sich ereignet, seit Sarah Lombardi (28) vor zehn Jahren mit 'Deutschland sucht den Superstar' bekannt wurde. Den Sieg schnappte ihr zwar ihr späterer Ehemann Pietro (28) weg, doch die Sängerin ('Te Amo Mi Amor') ging trotzdem unbeirrt ihren Weg.

Fans haben zu ihr gehalten

Ob Charterfolge oder Teilnahmen in Reality-Shows, Sarah hat sich in die Herzen der Menschen gesungen, getanzt und moderiert. Doch gerade ihre größte Leidenschaft, die Musik, steckt in der Krise, wie sie im Gespräch mit 'Bild am Sonntag' verrät: "Damit verdient man nicht mehr viel Geld. Vielleicht große Superstars wie Beyoncé, aber in Deutschland ist es sehr schwer geworden. Ich mache das aus Spaß, aber nicht fürs große Geld." Doch Beharrlichkeit zahlt sich für das Multitalent aus: "Ich bin halt drangeblieben. Ich bin diszipliniert und habe einen starken Willen, wenn ich etwas unbedingt möchte. Ich habe auch vieles ausprobiert, also nicht nur Musik, sondern auch Tanzen, Backen. Und die Leute haben mich dabei begleitet."

Was Sarah Lombardi rückblickend ändern würde

Dennoch gibt es auch Dinge, die Sarah Lombardi heutzutage bereut. Zum Beispiel, dass sie und Pietro sich bei allem, was sie taten, von RTL2 mit der Kamera über die Schulter schauen ließen: "Für den Schritt haben wir uns damals bewusst entschieden. Aber so richtig kamen wir auch nicht drum herum, wir sind da so reingelaufen und haben das anfangs nie wirklich hinterfragt. Heute würde ich garantiert vieles anders machen."

Heutzutage ist Sarah zwar noch immer offen, gibt 1,6 Millionen Followern Einblick in ihr Leben auf Instagram, doch das könne man nicht vergleichen: "Das sind nur kleine Ausschnitte, die ich selbst bestimme. Und nicht ein Kamerateam, das den ganzen Tag bei mir ist und selbst aussucht, was angeblich gut und spannend ist." Früher sei sie zu gutgläubig gewesen, doch jetzt wisse sie, dass es nicht alle gut mit ihr meinen. Man lernt eben nie aus — auch Sarah Lombardi nicht.