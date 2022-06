Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi ist verliebt: Sarah Engels freut sich für ihren Ex

DE Deutsche Promis - Sarah Engels (29) hat zurzeit alle Hände voll zu tun. Nicht nur ihr mittlerweile sieben jähriger Sohn Alessio, der aus ihrer Beziehung mit Sänger Pietro Lombardi (30, 'Phänomenal') stammt, hält sie auf Trab, seit gut einem halben Jahr sorgt dessen kleine Schwester Solea Liana im Haus für Trubel. Der Sängerin, die in zweiter Ehe mit dem Fußballer Julian verheiratet ist, wird also garantiert nicht langweilig.

Sarah Engels gönnt Pietro Lombardi sein Glück

Dabei teilt sie sich die Erziehung von Alessio mit ihrem Ex. Das klappt soweit auch ganz gut, wie Sarah im Gespräch mit 'Bunte' verriet. Sie und Pietro könnten stolz darauf sein, dass sie so gut zusammenarbeiten, aber "natürlich gibt es auch Phasen, wo wir uns mal in die Haare kriegen oder wo es mal nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll." Dennoch wünscht sie dem Sänger alles Gute für seine neue Liebe mit Laura Maria Rypa, zu der sich Pietro vor zwei Wochen auf Instagram-offiziell bekannte. "Letztlich gönne ich ihm von Herzen, dass er da die Frau fürs Leben findet."

Wie läuft es mit Alessio?

Sarah Engels glaubt, dass Pietro Lombardi von der Beziehung nur profitieren kann. "Ich glaub, das tut ihm gut, einfach eine Frau an seiner Seite zu haben, die ihn auch so ein bisschen lenkt und ihm den Weg zeigt." Und wie läuft es mit Laura Maria und Alessio, wenn er bei Papa ist? Die Antwort darauf gab Pietro in einer Fragestunde auf Instagram. Dort wollten seine Fans wissen, wie seine neue Freundin und sein Sohn miteinander auskommen, und Pie teilte ein Video eines unbeschwerten Besuchs der drei im Safaripark. Dass es mit Pietro Lombardis neuer Freundin so gut klappt, wird bestimmt auch Sarah Engels freuen.

Bild: Sean Thornton/Cover Images