Sarah Lombardi: Traumschiff mit Silbereisen ist ein Traum!

DE German Stars - Sarah Lombardi (26) zeigt, was sie alles kann: Die Sängerin ('Weekend') feilt an ihrer Schlagerkarriere, sitzt als Jurorin in Dieter Bohlens Show 'Das Supertalent', trainiert für Holiday On Ice und versucht sich auch noch als Schauspielerin. Am zweiten Weihnachtstag kann man sie in einer kleinen Rolle auf dem ZDF-'Traumschiff' bewundern.

Sarah Lombardi sticht in See

Wird ihr TV-Debüt der Beginn einer Schauspielkarriere? Erst einmal abwarten, rät die fröhliche Kölnerin: "Ich habe natürlich keine Hauptrolle. Das ist ja klar. Ich habe ein kleine Gastrolle. Aber für einen Anfang – und ich habe ja noch nie etwas mit Schauspielerei gemacht - habe ich mich total geehrt gefühlt", sagte sie im Gespräch mit 'Bild'.

Dass man auch eine Chance hat, auf dem Traumschiff anzuheuern, wenn man kein professioneller Schauspieler ist, zeigte sich in den vergangenen Jahren immer häufiger, zum Beispiel als Joko Winterscheidt an Bord kam. Vor allem alte Fans sind nicht immer begeistert. Doch wie ist es mit dem neuen Kapitän, der von TV-Moderator Florian Silbereisen gespielt wird?

Keine Kritik am Kapitän

Sarah schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem TV-Vorgesetzten: "Florian Silbereisen war eine super Idee. Er erreicht alle, sowohl die junge, als auch die ältere Zielgruppe. Er hat das super gemacht. Er ist ein toller Kapitän und ein Typ, auf den man sich nur freuen kann."

Generell sollte ruhig mal ein frischer Wind wehen, findet sie: "Ich finde Veränderung und auch ein bisschen Risiko grundsätzlich gut. Es gibt immer ein tiefes Bedürfnis, Dinge, die man lieb gewonnen hat, nicht zu verändern. Aber ein bisschen frischer Wind, ist doch tendenziell nie verkehrt. "

Bleibt zu hoffen, dass die Fernsehzuschauer und die Traumschiff-Fangemeinde diese Meinung teilen und auch in Sarah ein Supertalent sehen.