Sarah Lombardi: Spekulationen über Malediven-Klunker

DE Showbiz - Dieser Urlaub ist ein absoluter Traum: Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher (27) haben sich zum Relaxen auf die Malediven abgesetzt: Glasklares Wasser, weißer Strand, Sonne satt: Die Sängerin ('Te Amo Mi Amor') und der Fußballer lassen es sich gutgehen.

Das "Für immer"-Bild gibt Rätsel auf

Bei so viel Romantik überrascht es nicht, wenn Fans neugierige Spekulationen anstellen, wie die beiden sich denn so ihre Zukunft vorstellen. Vor einer Woche postete Julian ein Foto, auf dem die beiden aneinander gekuschelt auf einer Schaukel am Strand sitzen, aufs blaue Meer hinausblicken und die Welt um sich herum ganz offensichtlich vergessen haben. "Für immer", lautete die Bildunterschrift. Sarah antwortete in den Kommentaren: "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre."

Ein Ring an Sarah Lombardis Finger

Gleichzeitig wollen aufmerksame Beobachter einen Ring an Sarah Lombardis Finger ausgemacht haben, den die Sängerin scheinbar gar nicht mehr absetzen mag. Auf Social Media ist sowas natürlich gleichbedeutend mit einer Verlobung und so wird fleißig darüber gerätselt, ob die beiden sich vielleicht heimlich im Traumurlaub verlobt haben. Zusätzlich wurden die Gerüchte dadurch befeuert, dass der besagte Klunker scheinbar ein klein wenig zu groß ist — wie ein Ring eben ist, den jemand anderer aussucht. Von Sarah Lombardi und Julian gibt es derweil noch keinen offiziellen Kommentar.