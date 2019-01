Allgemein | STAR NEWS

Sarah Lombardi: So zerschmettert sie die Freude ihrer Fans

Sarah Lombardi (26) musste sofort etwas klarstellen.

Die Musikerin (‘I Miss You’) war eine der großen Attraktionen der aktuellen Sendung ‘Dancing on Ice’, musste allerdings überraschend pausieren, nachdem sie sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Ihre Fans litten mit der brünetten Schönheit und wünschten ihr schnelle Genesung. Damit nehmen die Schlagzeilen um die Sängerin aber gar kein Ende: Nun postete sie eine Instagram-Story, in der sie beim Arzt zu sehen ist. Mehr noch: Bei Sarah wird ein Ultraschall durchgeführt. Während der Arzt mit einer Hand auf den Monitor zeigt, lächelt Sarah stolz in die Kamera. Ihre Fans zogen schnell Schlüsse: Sarah ist wieder schwanger! Ja, kann es denn sein? Zementiert sie ihre Beziehung zu dem Berliner Roberto mit einem gemeinsamen Kind? Für Sarah wäre es das zweite, schließlich hat sie bereits den kleinen Alessio auf die Welt gebracht, der der ganze Stolz von ihr und Ex-Mann Pietro Lombardi (26) ist.

Die Musikerin musste ihren Abonnenten aber ganz schnell den Wind aus den Segeln nehmen, denn in der nächsten Instagram-Story klärte sie auf: Mit Schwangersein habe der Ultraschall gar nichts zu tun. Damit werde lediglich ihr Muskelfaserriss untersucht, den sie sich beim Tanzen zugezogen habe. Die gute Nachricht: der sieht schon viel besser aus und Sarah befindet sich somit auf dem Weg der Heilung. Die Verwirrung bei ihren Fans war für kurze Zeit aber groß, und die Aufklärung dürfte einen bittersüßen Nachgeschmack hinterlassen haben.

© Cover Media