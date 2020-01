Allgemein | STAR NEWS

Sarah Lombardi: Schluss mit den Gerüchten!

DE German Stars - Sie legen gemeinsam eine Eistanz-Kür aufs Parkett, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht: Sarah Lombardi (27) und Joti Polizoakis (24) scheinen in perfektem Einklang zu sein. Kein Wunder, dass Fans bei der Sängerin ('I Miss You') und Reality-Queen ('Deutschland sucht den Superstar') seit einiger Zeit vermuten, dass da mehr ist als nur ein gutes Arbeitsverhältnis bei 'Dancing On Ice' und 'Holiday On Ice'.

Nur gute Freunde

Lange schon wird gemunkelt: Die Chemie zwischen den beiden suggeriert mehr. Hat Sarah Lombardi in ihrem Eislauf-Partner etwa eine neue Liebe gefunden? Wer der Eistanz-Queen von ganzem Herzen gönnt, wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben, wurde jetzt bitter enttäuscht. Denn bei einer Fragestunde auf Instagram stellte Sarah am Montag (13. Januar) klar, dass da nicht mehr läuft als gute Freundschaft.

Sarah Lombardis Video säht Zweifel

"Sind Joti und du ein Paar?" fragte ein Fan ganz direkt. Die Antwort war eindeutig: "Leuteeee, nein!!!!" rief Sarah in den virtuellen Raum. Joti ist "einfach mein bester Freund" hieß es weiter. Im Pflegen von Freundschaften hat Sarah ja schon Übung, denn auch mit ihrem Ex Pietro, dem Vater ihres kleinen Sohnes Alessio, verbindet sie nach wie vor ein herzliches Verhältnis, ohne dass die beiden zusammen sind. So ganz wollten die Fans das dann aber doch noch nicht glauben.

Ein ebenfalls am Montag hochgeladenes Video, welches Sarah und Joti hinter den Kulissen zeigt, ließ viele Fragen offen — die beiden erscheinen nämlich sehr vertraut und unbekümmert. "Also wenn ihr beide kein Paar seid, dann weiß ich auch nicht", schreibt ein Fan mit Augenzwinker-Emoji. Andere vermuten, dass die beiden einfach nicht mit der Wahrheit herausrücken, zeigen aber Verständnis: "Vielleicht möchte sie es einfach nicht sagen." Und so geht das Rätselraten um Sarah Lombardi und Joti weiter…