Sarah Lombardi feiert ihr Debüt als Moderatorin

DE German Stars - Seit ihrem zweiten Platz bei 'Deutschland sucht den Superstars' geht es mit der Karriere von Sarah Lombardi (26) steil bergauf. Mit Auftritten in Shows wie 'Let's Dance', 'Dancing on Ice' oder als Jurorin bei 'Das Supertalent' festigt die Sängerin stetig aber sicher ihren Platz in der deutschen Fernsehlandschaft.

Ein weitere spannende Erfahrung

Jetzt kann sie ihrem Lebenslauf noch einen weiteren Job hinzufügen: Der Sender Sat.1 gab nun bekannt, dass Sarah im kommenden Jahr als Moderatorin durch eine neue Musikshow mit dem Titel 'United Voice - Das größte Fanduell der Welt' führen wird. "Nach allen tollen Erfahrungen, die ich bisher im TV sammeln durfte, freue ich mich jetzt wirklich sehr, bei 'United Voices' meinen Einstand als Moderatorin feiern zu dürfen", erklärt Sarah im Interview mit dem Sender.

Sarah Lombardi ist begeistert

Für die Show wird die Sängerin gemeinsam mit dem Moderator Jochen Schropp (40) vor der Kamera stehen, auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Kollegen freut sie sich schon besonders. "Das wird großartig!", zeigt sich Sarah Lombardi begeistert.

Die Dreharbeiten sollen bereits begonnen haben, die Ausstrahlung von 'United Voice - Das größte Fanduell der Welt' ist für das Frühjahr 2020 geplant.

