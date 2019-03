Allgemein | STAR NEWS

Sarah Lombardi: Die Zeichen stehen wieder auf Liebe

Sängerin Sarah Lombardi (26, 'Heartbeat') hatte nach dem Liebesaus von ihrem ehemaligen Partner Pietro Lombardi (26, 'Dream Team') ihr Liebesglück mit Roberto Ostuni (30) gefunden. Ein Jahr waren die beiden glücklich, bis im Februar dieses Jahres schließlich Gerüchte aufkamen, die beiden hätten sich getrennt. Wie waren diese Gerüchte entstanden? Roberto hatte alle Fotos von seinem Instagram-Account gelöscht und seit Dezember hatte es keine gemeinsamen Bilder der beiden mehr gegeben. Jetzt können Fans des süßen Paares allerdings aufatmen.

Sarah auf der blauen Mauritius

Denn Sarah ist mit ihrem Freund und ihrem Sohn Alessio (3), den sie mit Pietro hat, auf der Trauminsel Mauritius. In den vergangenen Wochen hatte die Musikerin ihren Urlaub bereits in den sozialen Medien angeteast. Jetzt gibt es ein erstes Bild, das Sarah und Roberto am Strand auf Mauritius zeigt. Hinter ihnen strahlt ein blauer Himmel und das ebenso blaue Meer. Roberto hält seine Sarah in den Armen, die ihre Instagram-Story unter anderem mit zwei pinken Herzen ausschmückte.

Aufgepasst!

Wer die Nachrichten über Sarah Lombardi in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, dürfte von diesem "Liebescomeback" allerdings nicht allzu überrascht sein, denn bereits Anfang März waren Sarah und ihr Roberto gemeinsam auf einem Spaziergang durch Berlin gesichtet worden. Laut Augen- und Ohrenzeugen sollen sich die beiden während des Spaziergangs mit "Schatz" angeredet haben. Wer also gehofft hat, dass Sarah Lombardi wieder Single ist, muss jetzt ganz stark sein.

