Sarah Lombardi: Darum macht sich ihre Mutter Sorgen

DE German Stars - Sarah Lombardi (27) wurde 2011 bei 'Deutschland sucht den Superstar' berühmt und war damals noch ein etwas fülligeres junges Mädchen. Seitdem hat sich viel geändert. Die junge Mutter ist erfolgreiche Sängerin ('Zurück zu mir'), Schauspielerin und Jurorin und gleichzeitig super sportlich geworden. Ihre schlanke Figur zeigt sie auch gern, doch Mama Sonja hat Angst, dass Sarah zu dünn wird.

Sarah Lombardi: Die Kilos purzelten

Den Grund für diese Sorge verriet Sarah nun backstage bei der RTL-Sendung 'Das Supertalent', bei der sie neben Dieter Bohlen in der Jury sitzt. "Meine Mutter macht sich immer Sorgen. Du sagst immer, ich bin zu dünn, ich muss mehr essen, ich muss mehr trinken", wendet sie sich in einem gemeinsamen Interview an ihre Mutter. Besonders viele Pfunde verlor die hübsche Brünette beim harten Training für die Eiskunstlauf-Show 'Dancing On Ice', an der sie im letzten Jahr teilnahm. Seitdem hat sie den Sport für sich entdeckt und lieben gelernt. Auch bei der aktuellen 'Holiday On Ice'-Show ist sie mit ihrem Show-Partner Joti Polizoakis dabei. Da wird natürlich weiterhin auf eine schlanke Figur geachtet.

Ganz normale Mama-Sorgen

So extrem, wie es vielleicht klingen mag, ist es dann offenbar aber doch nicht, denn Sarah fügt hinzu, dass bei ihr kein Grund zur Sorge bestehe. Die Sorgen ihrer Mama empfindet sie als mütterliche Fürsorge: "Sie macht sich einfach Sorgen. So wie eine Mama halt ist. Das Übliche." Und Sonja würde Sarah eigentlich auch gar nicht anders haben sollen, denn sie ist wahnsinnig stolz auf ihre berühmte Tochter, und auf ihre Familie kann sich die Musikerin immer verlassen: "Man genießt dann die Momente, wo man mit der Familie ein bisschen Zeit verbringen kann."