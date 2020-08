Allgemein | STAR NEWS

Sarah Lombardi: Angst um Söhnchen Alessio

DE German Stars - Sängerin Sarah Lombardi (27) ist erleichtert: Nachdem sich ihr kleiner Sohn Alessio (5) beim Toben verletzt hatte und stark blutete, gab es schnell Entwarnung. Mittlerweile spielte er wieder fröhlich und seine Mutter lässt ihn keine Sekunde aus dem Auge.

Alessio stieß mit dem Kopf an ein offenes Fenster

Sarahs Kleiner ist ein ziemlicher Wildfang. Beim Toben lief er gegen ein offenes Fenster und verletzte sich. Seine Mutter bekam ein riesigen Schreck, als ihr Sohn zu ihr kam und sagte: "Und ich hab' hier 'ne Wunde am Kopf und am Anfang hat so alles wie ein Vulkan geblutet."

Auf Instagram erzählt Sarah: "Alessio hat zu wild getobt, hat sich den Kopf gestoßen am Fenster und dann hat es erst mal richtig doll geblutet. Ich habe den Schreck meines Lebens bekommen." Sarah Lombardi rief sofort einen Notarzt, der den kleinen Patienten untersuchte. Doch Alessio hatte großes Glück, denn die Wunde musste nicht genäht werden.

Sarah Lombardi passt jetzt noch mehr auf Alessio auf

Die Erleichterung ist groß: "Ihm geht es prima", schreibt die Sängerin auf Instagram. In ihrer Instagram-Story sieht man den kleinen Jungen spielen und vor sich hin reden, und während seine Mutter den Fans von seinem Unfall berichtet, drängelt er sich immer wieder ins Bild. Fortan an wird seine Mutter ihn sicher nicht mehr aus den Augen lassen. Alessio ist der Sohn von Sänger Pietro Lombardi, mit dem Sarah von 2013 bis 2019 verheiratet war.