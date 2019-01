Allgemein | STAR NEWS

Sarah Jessica Parker: Wiedersehen mit einer alten Freundin

Gibt es etwa doch noch einen dritten Teil von 'Sex and the City' mit Sarah Jessica Parker (53)?

Die Hoffnung keimte zumindest kurzfristig bei Fans auf, als ein Video auf dem Social-Media-Account der Schauspielerin ('Divorce') erschien. Darin belebte Sarah Jessica Parker ihre Paraderolle aus 'Sex and the City' wieder: Als Journalistin Carrie Bradshaw stolziert sie eine Straße in New York herunter, in einem schicken pastellgrünen Tüllkleid und einer Jacke aus Goldlamé. Dazu lief die Titelmelodie der Hitserie. "Meine alte Freundin", schrieb Sarah Jessica Parker zu dem Clip.

Kein Wunder, dass Fans umgehend ihre Schlüsse zogen: Gibt es einen neuen 'SATC'-Film oder wird die TV-Serie gar wiederbelebt? Der Clip endet mit dem Hashtag "PourItForward" (dt. etwa "schieb es voran"). Doch der Rest der Videounterschrift lässt etwas anderes vermuten, denn die Schauspielerin schreibt weiter über Carrie: "Sie wird kurz wieder auftauchen. Dabei tut sie sich mit einer tollen Marke zusammen und unterstützt einen Zweck, der uns allen am Herzen liegt. Bald mehr."

Nun wird spekuliert, dass es sich um eine Kampagne für sauberes Trinkwasser handelt, die von ihrem Kollegen Matt Damon (48) gegründet wurde und von der belgischen Biermarke Stelle Artois unterstützt wird. Bereits vor Monaten hatte Sarah Jessica Parker alle Hoffnungen auf einen dritten Film mit den Girls aus 'Sex and the City' zunichte gemacht. Dabei stand der vermeintliche Zwist zwischen ihr und Kim Cattrall (62) im Mittelpunkt. Letztere wollte angeblich mit dem Projekt nichts mehr zu tun haben, und so müssen sich die Fans mit Sarah Jessica Parker und einem Werbeclip zufrieden geben.

