Sarah Jessica Parker: Co-Stars verhielten sich oft unangemessen

Sarah Jessica Parker (54) hatte bereits vor 'Sex and the City' eine Hollywoodkarriere, war unter anderem in Tim Burtons 'Ed Wood' und 'Mars Attacks' zu sehen. Zu einem echten Star wurde sie aber erst durch die populäre Serie, die zwei Spielfilme nach sich zog. Die Dreharbeiten waren aber nicht immer einfach.

Mehr als einmal

So wurde Sarah Jessica Parker kürzlich in der US-amerikanischen Radiosendung 'Fresh Air' auf die #MeToo-Bewegung angesprochen und gefragt, ob sie während der Arbeit an der Serie jemals unangemessenes Verhalten beobachtet und gemeldet habe, das von Männern ausgegangen sei. Offen gestand die Schauspielerin:

"Ich habe mich nie so mächtig gefühlt wie der Mann. Ich finde es selbst erstaunlich, das zu sagen, weil es viele Gelegenheiten gab, in denen es passiert ist und in denen ich in einer anderen Position war und genauso mächtig. Ich meine, ich hatte jedes Recht zu sagen: 'Das ist unangemessen.' Ich hätte mich sicher fühlen können, wenn ich zu einem Vorgesetzten gegangen wäre."

Das hat Sarah Jessica Parker aber nie getan. Nur einmal habe sie sich bei ihrem Agenten über einen männlichen Gaststar beschwert, dessen Namen sie bis heute nicht nennen will.

Klares Ultimatum

Bezüglich des Vorfalls, den sie nicht näher schildert, erklärte Sarah Jessica Parker: "Es gab da eine Situation mit jemandem. Da bin ich zu meinem Agenten gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht länger in der Lage war, der Person zu vermitteln, wie unangenehm mich sein Verhalten berührt hat, wie unangemessen es war. Innerhalb weniger Stunden hatte sich alles geändert. Mein Agent hat zu den Produzenten gesagt: 'Wenn das so weitergeht, schicke ich ihr ein Flugticket aus dieser Stadt – und sie wird nicht zurückkehren.'"

Das Verhalten des Gaststars fand ein Ende. Sarah Jessica Parker will den Namen des Betroffenen aber nach wie vor nicht nennen.

