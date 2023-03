Allgemein | STAR NEWS

Sarah Engels über die gemeinsame Kindererziehung: So funktioniert Patchwork mit Pietro Lombardi

DE Deutsche Promis - Beide haben einen vollen Terminkalender mit Auftritten, TV-Engagements und jeweils eigener Familie. Kein Wunder also, dass sich Fans oft genug fragen, wie Sarah Engels (30) und ihr Ex Pietro Lombardi (30) es eigentlich regeln mit ihrer ständig wachsenden Patchwork-Familie.

Pietro Lombardi kann jederzeit zum Eisessen kommen

Denn die Sängerin ('Ti Amo Mi Amor') und der Sänger ('Phänomenal') und 'DSDS'-Juror haben mit dem mittlerweile sieben Jahre alten Alessio nicht nur einen gemeinsamen Sohn, sondern sind auch beide in neuen Beziehungen, aus denen auch jeweils wieder Nachwuchs hervorging. Da hilft vor allem eine gut durchorganisierte Struktur, verriet Sarah jetzt bei einer Frage- und Antwortstunde auf Instagram. "Eine feste Regelung, jedes zweite Wochenende - außer in Ausnahmen - wie zum Beispiel, als ich letztens in Berlin für einen Job war", so der Star. Ganz so starr wird es natürlich nicht gehandhabt, und wenn es der Terminplan will, kann Pietro auch jederzeit "zum Eisessen vorbeikommen." Dennoch ist es wichtig, dass man sich Vereinbarungen halte — feste Termine seien gerade für die Kinder "super wichtig".

Ein Stalker verfolgt Sarah Engels

Sarah Engels betonte weiter, dass es für Alessio zudem wichtig sei, dass "ein Kind immer beide Elternteile hat." Und wie sieht es die Sängerin mit einer Vergrößerung ihrer eigenen Familie? Während Pietro mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa mittlerweile Vater des kleinen Leano geworden ist, hat sie ihrem Mann Julian eine gemeinsame Tochter, die einjährige Solea. "Vielleicht ja irgendwann", erklärte Sarah ihre Familienplanung etwas vage. "Aber jetzt gerade bin ich sehr glücklich und dankbar, wie die aktuelle Situation ist."

Weniger glücklich ist Sarah indes über ihre Wohnsituation. Sie lebt nämlich zurzeit mit ihrer Familie in einer Mietwohnung. Der Grund: In der Nähe ihres eigentlichen Zuhauses lebt ein Stalker, dem sie zu entkommen versuchen. "Wir wollten erstmal, dass die Situation sich beruhigt und klärt…Habt Verständnis, dass ich mich hierzu eher bedeckt halte", erklärte Sarah Engels.

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images