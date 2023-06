Allgemein | STAR NEWS

Sarah Engels nahm’s zum Glück gelassen: Ehemann Julian sorgt für Urlaubspanne

DE Deutsche Promis - Sarah Engels (30) fand sich mit Ehemann Julian (30) und ihren Kindern Solea und Alessio in einem fremden Land ohne Unterkunft wieder, da ihrem Gatten bei der Urlaubsbuchung ein kleiner Fehler unterlief.

Sarah Engels berichtet vom Missgeschick ihres Mannes

Manchmal braucht man einfach mal einen Tapetenwechsel, selbst wenn man gerade erst auf dem sonnigen Mallorca entspannt hat. Doch als Sarah und Julian mit ihrem Nachwuchs gut gelaunt in ihrem Hotel im portugiesischen Porto auftauchten, war dort nichts von einer Zimmerreservierung bekannt: "Wir wollten gerade im Hotel einchecken und mein Mann hat einfach für Ende Juli gebucht. Die konnten nichts mit unserer Buchungsbestätigung anfangen und sind komplett ausgebucht. Wir machen jetzt das Beste daraus und suchen uns jetzt ein neues Hotel", berichtete Sarah, die die Panne gelassen nahm. "Koffer und Gepäck durften wir zum Glück erstmal im Hotel stehen lassen."

Urlaubsglück im zweiten Anlauf

Zu Fuß hätten sie sich auf den Weg gemacht und erst einmal gefrühstückt, bevor sie sich ein anderes Hotel gesucht hätten, berichtete Sarah Engels. Wie gut, dass die Eltern so fit sind: "Wir sind die letzten Wochen sehr aktiv und ehrgeizig gewesen was Sport und Ernährung angeht", verriet Sarah auf Instagram. "Ich fühle mich so gut und wohl zurzeit. So energiegeladen war ich lange nicht mehr." Und überhaupt, so ein kleines Missgeschick kann die Sängerin nicht aus der Bahn werfen: “Wir versuchen auf jeden Fall, jetzt das Beste daraus zu machen“, sagte Sarah Engels strahlend, bevor sie mit ihrer Familie durch das hübsche Porto flanierte.

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images