Sarah Engels: Jetzt bei DSDS „auf der anderen Seite“

DE Deutsche Promis - Sängerin Sarah Engels (29) wird an diesem Samstag (23. April) sicherlich sehr nostalgisch sein, denn sie wird wieder bei 'Deutschland sucht den Superstar' (DSDS) auftauchen. Dieses Mal aber in einer anderen Funktion.

"Freue mich schon so doll"

Denn die zweifache Mutter wird als Gast in der Jury sitzen und die verbliebenen acht Kandidat*innen und ihr Talent begutachten. So wie sie 2011 selbst begutachtet wurde. Die Kölnern ist schon ganz aufgeregt. "Ich werde diesen Samstag in der 'DSDS'-Jury sitzen und freue mich schon sooo doll auf die große Liveshow und auf die Erfahrung, dorthin zurückzugehen, wo alles begonnen hat", schrieb sie auf Instagram. "Diesmal aber einfach auf der anderen Seite." Dann hoffen wir mal, dass es genauso nett wird wie bei ihrer Kandidat*innenzeit. Damals belegte sie den zweiten Platz, gewonnen hatte Pietro Lombardi (29). Die beiden wurden ein Paar, heirateten und bekamen den kleinen Alessio, der mittlerweile auch schon sechs Jahre alt ist. Mittlerweile sind die beiden geschieden, verstehen sich aber immer noch gut.

Sarah Engels muss rechtzeitig ankommen

Sarah Engels hat jetzt für ihren Auftritt am Samstag nur noch eine Sorge - sie muss rechtzeitig ankommen. Der Star hat mit Ehemann Julian und der gemeinsamen Tochter Solea und Alessio Urlaub auf den Malediven gemacht. "Es ist alles total eng getaktet und ich bin gespannt, ob alles gut geht mit der Rückreise", fürchtete sie auf Instagram. Immerhin kann sie sich damit trösten, dass sie einen richtigen Traumurlaub erlebt hat. Das war erst nicht zu erwarten, schließlich ist die kleine Solea erst vier Monate alt und so ein Flug dauert 13 Stunden. Aber alles ging gut. "Ich hatte wirklich Respekt davor, mit unserer kleinen Maus schon die erste weite Reise zu wagen, aber dass es so gut klappt, hätte ich nie gedacht", schwärmte die Künstlerin ihren 1,8 Millionen Followern vor.

Und auch dass sie sich jetzt auf ihren Instagram-Fotos nicht rank und schlank präsentieren kann, solle auch klar sein: "Nein! Ich bin nicht schwanger. Ich habe vor vier Monaten unsere kleine Prinzessin auf die Welt gebracht und das hat halt noch seine Spuren hinterlassen." Ihre Fans beteuerten natürlich ganz fix, dass sie ihr Idol so oder so lieben - mal sehen, wie begeistert die DSDS-Kandidat*innen am Samstag sein werden, wenn Sarah Engels ihr Urteil spricht.

Bild: Sean Thornton/Cover Images