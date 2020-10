Allgemein | STAR NEWS

Sam Smith und seine Haarpracht: “Ich habe nichts zu verbergen”

DE Showbiz - Lange Zeit hatte Sam Smith (28) gehadert, doch schließlich entschloss sich der Sänger ('Stay With Me') zu einem radikalen Schritt: Angesichts seiner immer schütterer werdender Haarpracht investierte der Star in eine Haarverpflanzung.

"Immer eine heikle Sache"

Dabei hätte er sich durchaus mit dem Kahlwerden abfinden können, versicherte Sam in einem Video, welches er für 'Vogue' aufgenommen hatte. Doch er entschloss sich für die andere Möglichkeit und ließ sich seine Haarpracht künstlich auffüllen — und das will er auch gar nicht leugnen. "Mein Haar…das war immer eine heikle Sache für mich", gestand der Sänger und fügte hinzu: "Ich habe bislang noch nicht darüber gesprochen, aber ich werde es jetzt tun, denn ich denke nicht, dass ich mich verstecken muss."

Sam Smith macht Zukunftspläne

"Ich habe mir Haar einpflanzen lassen. Sieht es nicht toll aus? Es ist schön, Haare zu haben, aber wenn ich kahl geworden wäre, hätte ich mich auch damit abgefunden, denn eine Glatze ist wunderschön." Erst vor wenigen Tagen hatte Sam in einem ähnlich offenen Interview von seinem Kinderwunsch gesprochen. Gegenüber Zane Lowe erklärte er auf Apple Music, dass er sich in den "nächsten sieben Jahren" eine Familie wünsche. Mit wem er die gründen will, ist allerdings noch offen, denn die Suche nach einem geeigneten Freund gestalte sich schwer. "Nirgendwo in London" lasse sich ein passender Partner finden. Da kann man Sam Smith nur viel Glück wünschen, dass es irgendwann klappt.