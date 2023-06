Allgemein | STAR NEWS

Unter dem Motto “Vulgar”: Sam Smith und Madonna kündigen Zusammenarbeit an

DE Showbiz - Sam Smith (31, ‘Unholy’) und Madonna (64, ‘Like a Virgin’) haben ihr gemeinsames Musikprojekt angekündigt. Am Mittwoch postete Sam ein Bild ihrer Inititalien – S&M – auf Instagram und schrieb dazu: “VULGAR…….. neuer Song kommt am Freitag, 9. Juni @samsmith“.

Sam Smith wollte den Song in Manchester vorstellen

Vor dieser offiziellen Ankündigung machte Sam Smith schon seit geraumer Zeit Anspielungen. So postete der Sänger im Mai einen Audioclip, in dem die beiden immer wieder ihre Namen “Sam and Madonna“ stöhnen. Und ein paar Tage später teilte Sam ein dazu passendes Bild auf Twitter und deutete an, dass es am 24. Mai in Manchester eine Sneak Preview geben würde. Allerdings war Sam an dem Tag nicht in Bestform: Weil er sich krank fühlte, war sein Konzert nach vier Songs zuende und er konnte den Song nicht performen.

Madonna erfreut ihre Fans mit einem Best-of-Potpouri

Auch Madonna steht bald wieder auf der Bühne. Die Poplegende bereitet sich auf ihre Celebration-Tour vor, die im Juli in Vancouver starten soll. Die Sängerin wird dabei ihre Hits aus vier Jahrzehnten präsentieren. Und vielleicht singt Madonna dann ja auch ‘Vulgar’, ihren neuen Song mit Sam Smith. In ihrer Instagram Story macht Madonna die Fans schon heiß auf das neue Werk: Sie postete heiße Korsettbilder und fragte “Am I vulgar?” ('Bin ich vulgär?') - wir werden es bald sehen und hören.

Bild: Graham Finney/Cover Images