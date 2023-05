Allgemein | STAR NEWS

Sam Smith: Konzertabbruch nach nur vier Songs

DE Showbiz - Das war ein kurzes Vergnügen. Sänger Sam Smith (31) sang bei einem Auftritt in Manchester nur vier Lieder und verabschiedete sich dann von der Bühne. Die Fans blieben verwirrt zurück, bis dann über dem Lautsprecher verbreitet wurde, dass das Konzert beendet werden müsse, da der Star Stimmprobleme hatte.

Es stimmte etwas nicht

Auf Instagram entschuldigte sich der nonbinäre Musiker bei seinen Anhänger*innen. "Liebste Matros*innen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem Virus herumgeschlagen und seitdem sind wir durch Europa gereist und hatten so unglaubliche Shows." Aber für Manchester habe die Stimmgewalt nicht mehr gereicht. "Während meines dritten Liedes merkte ich, dass mit meiner Stimme etwas nicht stimmte. Ich habe gebetet, dass es nur meine Stimme ist, die für die Show aufwacht, aber beim vierten Song spürte ich, dass wirklich etwas nicht stimmt"

Sam Smith hatte eine Überraschung geplant

Sam Smith betonte, dass er sich während des Soundchecks "gut gefühlt" habe und "aufgeregt" gewesen seien, in Manchester aufzutreten, was mit einer "besonderen Überraschung" enden sollte. Anfang der Woche hatte der Chartstürmer in einem kurzen Clip eine Zusammenarbeit mit Madonna angedeutet und verraten, dass der Auftritt am Mittwoch nicht mit der normalen Performance des Hits ‘Unholy’ enden würde, sondern mit einem neuen Song. Daraus wurde nichts. "Ich bin wirklich untröstlich, dass ich die Show heute Abend nicht für euch alle beenden konnte", bedauerte der Brite und schloss mit den Worten "Ich liebe euch alle. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid." Die Welt muss jetzt ein bisschen länger auf den Song von Sam Smith und Madonna warten.

