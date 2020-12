Allgemein | STAR NEWS

Rund, na und: Lizzo steht mit Nacktbildern zu ihren Kurven

DE Showbiz - Eine Smoothie-Detox-Kur gab den Anstoß: Nachdem manche ihrer Instagram- und TikTok-Follower Lizzo (32) beschuldigten, Werbung für eine gefährliche und extreme Trenddiät zu machen, sah sich die Sängerin ('Juice') zu genötigt, einziges klarzustellen. Sie habe keineswegs gehungert, sondern wollte nach ein paar stressigen Monaten etwas für ihre Gesundheit tun und ihren Körper entgiften.

Lizzo tritt an zum Fotobeweis

Säfte statt Alkohol und ungesundem Essen - was soll daran so schlimm sein, fragte sie, und beteuerte, dass sie sich jetzt viel besser fühle. Und um zu zeigen, dass es ihr dabei keineswegs um ihre Figur ging, postete sie Fotos und Clips, die sie so zeigen, wie Mutter Natur sie schuf. Ihre Kleidergröße sei ihr völlig egal, betonte sie – und da sie so unbekümmert Fotos ihres fülligen Leibes präsentiert, ist man geneigt, ihr abzunehmen, dass sie sich so akzeptiert und liebt, wie sie ist.

Leben und leben lassen, fordert Lizzo

"Ich habe meinen Körper entgiftet und ich bin immer noch dick. Ich liebe meinen Körper und bin immer noch dick. Ich bin schön und ich bin immer noch dich", schrieb sie selbstbewusst auf Instagram. "Diese Dinge schließen einander nicht aus. An alle, die mich bewundern, bitte hungert nicht. Ich habe nicht gehungert."

Stattdessen habe sie einfach begonnen, mehr Gemüse und Obst zu essen, während sie die Detox-Kur durchführte. Das sei ihr weg, und dazu stehe sie. "Ich verzehrte Grünzeug und Wasser und Früchte und Proteine und Sonnenlicht. Das muss man nicht tun, um schön oder gesund zu sein. Das war mein Weg. Du kannst dein Leben so leben, wie du willst. Denk daran, egal was irgendwer anders sagt oder tut. MACH MIT DEINEM KÖRPER, WAS DU WILLST", betonte sie mit Nachdruck. Wir haben verstanden, Lizzo!