Romantische Liebeserklärung: Rebecca Mir und Massimo Sinato feiern 4. Hochzeitstag

Vier Jahre ist es her, dass sich Rebecca Mir (27) und Massimo Sinato (38) das Ja-Wort gegeben haben, und sie sind noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Anlässlich des vierten Hochzeitstages machte der Profitänzer seiner Frau nun erneut eine emotionale Liebeserklärung.

Romantischer Instagram-Post

"Die Liebes meines Lebens. Vor 4 Jahren hat sie ja gesagt. Rebecca, du machst mich zum glücklichsten Mann auf Erden", schreibt Massimo auf Instagram. Dazu postete er ein Hochzeitsfoto der beiden, auf dem er seine Rebecca im Arm vor einer malerischen Kulisse trägt. Selbstverständlich kommentierte Rebecca die romantischen Worte ihres Liebsten ebenfalls: "Ich liebe dich, mein Schatz."

Gemeinsame Zeit ist rar

Viel Zeit füreinander haben die beiden momentan allerdings nicht. Massimo steht für die RTL-Tanzshow 'Let's Dance' vor der Kamera und Rebecca widmet sich derzeit ganz der Schauspielerei. Beim Raffaello Summer Day in Berlin verriet die Zweitplatzierte der sechsten Staffel von 'Germany's Next Top Model', dass es schon sehr lange her ist, seit sie gemeinsam mit Massimo in den eigenen vier Wänden Zeit verbringen konnte. "Wir waren seit Februar nicht mehr zu Hause!", so Rebecca im 'Promiflash'-Interview. Hoffentlich ist es nächste Woche so weit: "Ich freue mich darauf, gerade bei schönem Wetter, einfach zu Hause zu entspannen, genießen, in den Garten legen", gab Rebecca preis. Und das ganze natürlich am liebsten mit ihrem Massimo!

© Cover Media