Rebecca Mir: “Schatz, ich liebe dich, aber…”

DE German Stars - Seit acht Jahren sind sie zusammen, fünf davon verheiratet, und sie sind glücklich wie eh und je. Das kann auch daran liegen, dass Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (39) nach acht Jahren Ehe mittlerweile wissen, was sie voneinander zu halten haben.

Socken, überall Socken…

Kennengelernt hatten sich das Model und der Tänzer in der Show 'Let's Dance'. Bei Tango und Cha Cha Cha sprühten die Funken, und das tun sie auch heute noch. Der Grund? Beide wissen mit den Macken des anderen umzugehen, auch wenn diese sie manchmal in den Wahnsinn treiben, wie sie in einem Interview mit 'RTl' durchblicken ließen. "Typisch Mann", beschreibt Rebecca darin beispielsweise Massimos Angewohnheit, überall seine Socken herumliegen zu lassen.

Wehe, wenn Rebecca Mir Hunger hat…

Auch in der Küche hat Massimo Macken, die seine Frau einfach nicht nachvollziehen kann: "Er trinkt die Apfelsaft-Flasche aus und stellt die leere Flasche wieder in den Kühlschrank. Warum?!" Mit Massimos Hang zum Drama, die der Tänzer seinen italienischen Wurzeln zuschreibt, hat sich Rebecca mittlerweile arrangiert — zumal sie selbst ja auch nicht ohne ist. "Wenn ich hungrig bin, zick ich schon mal rum", gestand die dunkelhaarige Schönheit.

Doch am Ende ist wieder alles gut, denn beide ergänzen sich wohl irgendwie. "Wir haben uns gesucht und gefunden", erklärte Massimo mit einem liebevollen Blick auf Rebecca Mir.