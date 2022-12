Allgemein | STAR NEWS

Rebecca Mir und Massimo Sinató: Mehr Paarzeit müsste sein

DE Deutsche Promis - Moderatorin Rebecca Mir (30) und Profitänzer Massimo Sinató (42) sind seit anderthalb Jahren Eltern eines Sohnes. Die Geburt des Kleinen krönte das Glück des Paares, das sich vor zehn Jahren bei 'Let's Dance' kennengelernt hatte.

Andere Prioritäten

Bis der Sohn im April 2021 das Licht der Welt erblickte, konnten die beiden noch voll auf Romantik setzen, ein Höhepunkt war sicherlich die Hochzeit 2015 auf Sizilien. Aber dann wurden sie Eltern, und die Prioritäten verschoben sich. "Der Kleine steht komplett im Mittelpunkt", erklärte die ehemalige 'Germany Next Topmodel'-Kandidatin gegenüber 'Bunte'. Das bedeutet, dass alles um ihn herum organisiert werden muss. Wer passt auf ihn auf, wenn berufliche Termine stattfinden – bislang ist Papa immer mitgekommen, wenn Mama das Haus verlassen hat. Es geht immer darum, dass es dem Nachwuchs gut geht, was ja auch richtig ist. Aber Zeit füreinander bleibt da wenig. "Da müssten wir eigentlich noch mehr den Fokus darauf setzen, denn das ist sehr wichtig", seufzte Rebecca.

Rebecca Mir und Massimo Sinató schaffen einen Kinobesuch

Im Oktober haben Rebecca Mir und Massimo Sinató es zumindest geschafft, mal ins Kino zu gehen. Sohnemann wurde kurzerhand in die Hände von Oma gegeben. Diese seltene Freizeitgestaltung wurde auch gleich auf Instagram von Rebecca gefeiert: "Ihr könnt nicht glauben, was passiert ist", freute sie sich. Zeit zu zweit ist also wieder angesagt. Einzig weiterer Nachwuchs könnte den beiden einen Strich durch die Rechnung machen. Beim Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zeigte sich Massimo ganz begeistert. "Ich sage immer, für ein zweites Kind wäre ich jederzeit bereit." Seine Gattin war da vorsichtiger. "Ich würde mal sagen, ich genieße erstmal jetzt die Zeit." Richtig so, wer Romantik als Eltern von Kleinkindern will, muss sich die Zeit stehlen – das müssen jetzt auch Rebecca Mir und Massimo Sinató lernen.

Bild: picture alliance / AAPimages/Marx | AAPimages/Marx