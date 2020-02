Allgemein | STAR NEWS

Rolle in ‘Twilight’: Robert Pattinson kann es noch immer nicht fassen

DE Showbiz - Vor Kurzem wurde Robert Pattinson (33) von dem Schönheitschirurgen Dr. Julian De Silva zum "schönsten Mann der Welt" gekürt. Den Hype um sein Aussehen kann der Filmstar jedoch gar nicht nachvollziehen. "Es ist schon komisch. Ich interessierte mich nie wirklich für die Rolle des gut aussehenden Typen, denn ich fühlte mich immer recht unwohl in meiner Haut, wenn ich Leute kennenlernte", verriet der Brite im Interview mit dem 'Allure'-Magazin.

Überrascht von Harry-Potter-Rolle

2005 übernahm Pattinson die Rolle des Cedric Diggory in 'Harry Potter und der Feuerkelch' und wurde so einem größeren Publikum bekannt. Dass er diese Rolle bekam, ist für den Schauspieler bis heute überraschend. "Meine Harry-Potter-Rolle war ein gut aussehender Typ und ich war schockiert, dass ich diese so einfach bekommen habe", erinnert er sich lachend.

Robert Pattinson - der "wunderschöne" Schauspieler

Seinen endgültigen Durchbruch landete Pattinson wohl mit seiner Rolle als Edward Cullen in den 'Twilight'-Filmen, die auch sein Image als sexy Schauspieler zementierten. Dass die Rolle an ihn ging, schmeichelte dem bis dahin recht schüchternen Schauspieler ungemein: "Er (Edward) ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. Als ich zum Vorsprechen kam, hatte ich einen Job, für den ich meine Haare schwarz färben musste, aber es war schon ein Zentimeter rausgewachsen. Außerdem hatte ich meinen Körper gewachst. Und dann hatte ich ein paar Monate hinter mir, wo ich den ganzen Tag lang Bier trank, also war ich etwas pummelig und haarlos. Ich sah aus wie ein Baby mit einer Perücke", erinnert er sich lachend.

Dennoch ging die Rolle an ihn und seine Freunde betrachteten ihn anschließend in einem anderen Licht. "Nachdem ich 'Twilight' gemacht hatte, sagten meine Freunde 'Du bist immerzu am Posen' und ich fragte sie 'Was redet ihr denn da? Ich stehe einfach nur rum. Und keiner von euch hätte vor zwei Jahren gedacht, dass ich gut aussehe!"

Bereits 2009 wurde Robert Pattinson zum 'World's Sexiest Man' von der Zeitschrift 'Glamour' gekürt.