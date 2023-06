Allgemein | STAR NEWS

Rod Stewart: Zeit mit dem „Rock’n’Roll-Zeug“ aufzuhören

DE Showbiz - Sänger Rod Stewart (78) findet, dass mit dem wilden Gehabe jetzt auch mal Schluss sein muss. Der Star befindet sich gerade auf einer ausgedehnten Welttournee, die im November in Las Vegas endet. In einem Interview mit 'BBC Breakfast' verriet der Brite, dass sich bald von dem ganzen “Rock'n'Roll-Zeug” verabschieden will.

“Ich möchte einfach den ganzen Rock 'n' Roll-Kram hinter mir lassen"

"Ich gehe nicht in den Ruhestand, aber ich will mich weiterentwickeln", beruhigte der Star nun alle, die dachten, er würde ganz aufhören. "Ich habe gerade ein Swing-Album mit Jools Holland aufgenommen, das nächstes Jahr erscheinen wird, also möchte ich in diese Richtung gehen. Ich möchte einfach den ganzen Rock 'n' Roll-Kram hinter mir lassen", erzählte der dreifache Großvater, ließ sich aber noch ein Hintertürchen offen: "Vielleicht für eine Weile."

Rod Stewart wird von Kindern gedrängt aufzuhören

Wenn man der 'Daily Mail' glauben darf, möchten Rod Stewarts Kinder, dass sich Papa ganz aus dem Geschäft zurückzieht. Schon rein aus gesundheitlichen Gründen: Der achtfache Vater kämpfte 2019 erfolgreich gegen Prostata-Krebs und musste sich später am Knie und am Knöchel operieren lassen. Sein Nachwuchs fände es besser, wenn sich ihr Erzeuger mal ganz auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren würde. "Sie machen sich Sorgen um ihn und wollen, dass er das Handtuch wirft und sich zu seinen eigenen Bedingungen zurückzieht", zitierte das Blatt einen Insider. "Ihr Vater hat 50 Jahre seines Lebens der Musik gewidmet und er hat niemandem mehr etwas zu beweisen." Das scheint Rod Stewart aber ein wenig anders zu sehen, denn er will zwar nicht mehr rocken, aber immerhin noch swingen!

Bild: thecelebrityfinder/BauerGriffin/INSTARimages